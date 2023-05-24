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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بمدينة لوزوفايا بصواريخ "إيغلا"
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1077365796.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T01:08+0000
2023-05-24T01:08+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيان الممثلية: "خلال الساعات الـ24 الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 20 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على جبهة دونيتسك، قام العدو بـ14 قصفًا باستخدام الراجمات الصاروخية والمدفعية عيار 155 ملم. على جبهة غورلوفكا، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى جبهة ياسينوفاتسكي، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 155 ملم. وتم إطلاق 104 قذيفة مختلفة".وأشار البيان إلى أن أربعة مناطق تعرضت لنيران القوات الأوكرانية: غورلوفكا (منطقة مدينة المركزية)، ياسينوفاتا، دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي، كيروفسكي، بيتروفسكي)، ماكييفكا (مناطق كيروفسكي وتشيرفونوغفارديسكي).وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-150-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على--اتجاه-دونيتسك-وزابوروجيه-1077341812.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

01:08 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 20 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أطلقت 104 قذيفة مختلفة.
ووفقًا لبيان الممثلية: "خلال الساعات الـ24 الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 20 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على جبهة دونيتسك، قام العدو بـ14 قصفًا باستخدام الراجمات الصاروخية والمدفعية عيار 155 ملم. على جبهة غورلوفكا، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى جبهة ياسينوفاتسكي، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 155 ملم. وتم إطلاق 104 قذيفة مختلفة".
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 جنديا أوكرانيا ومرتزقا في اتجاه دونيتسك وزابوروجيه
أمس, 11:51 GMT
وأشار البيان إلى أن أربعة مناطق تعرضت لنيران القوات الأوكرانية: غورلوفكا (منطقة مدينة المركزية)، ياسينوفاتا، دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي، كيروفسكي، بيتروفسكي)، ماكييفكا (مناطق كيروفسكي وتشيرفونوغفارديسكي).
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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