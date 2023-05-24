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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للذخيرة-من-اللواءين-10-و112-الأوكرانيين-1077395561.html
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين 10 و112 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين 10 و112 الأوكرانيين
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الخسائر في الجيش الأوكراني نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك، بلغت 150 جنديًا و8 قطع... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:09+0000
2023-05-24T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتابعت وزارة الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم تحييد ما يصل 150 جنديا أوكرانيا".وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية تدمير دبابة، وناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات خلال الـ 24 الساعة الماضية".وأفادت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 112 للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سلافيانسك وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين 10 و112 الأوكرانيين

14:09 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 24.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الخسائر في الجيش الأوكراني نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك، بلغت 150 جنديًا و8 قطع عتاد ومستودعين للذخيرة.
وتابعت وزارة الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم تحييد ما يصل 150 جنديا أوكرانيا".
وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية تدمير دبابة، وناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات خلال الـ 24 الساعة الماضية".
وأفادت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 112 للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سلافيانسك وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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