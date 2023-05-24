https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للذخيرة-من-اللواءين-10-و112-الأوكرانيين-1077395561.html
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين 10 و112 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين 10 و112 الأوكرانيين
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الخسائر في الجيش الأوكراني نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك، بلغت 150 جنديًا و8 قطع... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:09+0000
2023-05-24T14:09+0000
2023-05-24T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وتابعت وزارة الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم تحييد ما يصل 150 جنديا أوكرانيا".وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية تدمير دبابة، وناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات خلال الـ 24 الساعة الماضية".وأفادت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 112 للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سلافيانسك وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة من اللواءين 10 و112 الأوكرانيين
14:09 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الخسائر في الجيش الأوكراني نتيجة العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك، بلغت 150 جنديًا و8 قطع عتاد ومستودعين للذخيرة.
وتابعت وزارة الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم تحييد ما يصل 150 جنديا أوكرانيا".
وتابع البيان: "استطاعت القوات الروسية تدمير دبابة، وناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات خلال الـ 24 الساعة الماضية".
وأفادت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 112 للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سلافيانسك وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".