https://sputnikarabic.ae/20230524/الكرملين-يتحدث-عن-أهمية-التكامل-في-الاقتصاد-العالمي-1077395399.html
الكرملين يتحدث عن أهمية التكامل في الاقتصاد العالمي
الكرملين يتحدث عن أهمية التكامل في الاقتصاد العالمي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن منطق تطور الاقتصاد العالمي يوحي بأن المستقبل يكمن في عمليات التكامل، مشيرا إلى وجود... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:11+0000
2023-05-24T14:11+0000
2023-05-24T14:11+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "تطوير التكامل الأوراسي هو عملية تتوافق تمامًا مع مصالح بلداننا. ويشير منطق تنمية الاقتصاد العالمي إلى أن المستقبل يكمن بالضبط في عمليات التكامل هذه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم، وسيكون الموضوع المركزي للفعالية هو "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب".ويشارك بوتين في المنتدى في 25 مايو/أيار لمناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يلقي-كلمة-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-1077364413.html
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روسيا, العالم
الكرملين يتحدث عن أهمية التكامل في الاقتصاد العالمي
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن منطق تطور الاقتصاد العالمي يوحي بأن المستقبل يكمن في عمليات التكامل، مشيرا إلى وجود صعوبات، لكن من الممكن والضروري مناقشة كيفية التغلب عليها.
وقال بيسكوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "تطوير التكامل الأوراسي هو عملية تتوافق تمامًا مع مصالح بلداننا. ويشير منطق تنمية الاقتصاد العالمي إلى أن المستقبل يكمن بالضبط في عمليات التكامل هذه".
وتابع: "بالطبع، هناك مشكلات، بالطبع، هناك صعوبات، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنظمة عقوبات مختلفة غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، لكنني أعتقد أنه لا يزال من الممكن والضروري مناقشة التغلب على هذه الصعوبات، لأن مستقبل هذا التكامل جيد جدًا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم، وسيكون الموضوع المركزي للفعالية هو "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب".
ويشارك بوتين في المنتدى في 25 مايو/أيار لمناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.