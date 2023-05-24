https://sputnikarabic.ae/20230524/الكويت-تستضيف-رسميا-منافسات-كأس-خليجي-26-ديسمبر-2024-1077390115.html
الكويت تستضيف رسميا منافسات كأس "خليجي 26" ديسمبر 2024
الكويت تستضيف رسميا منافسات كأس "خليجي 26" ديسمبر 2024
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق بطولة خليجي 26، التي تستضيفها دولة الكويت. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:20+0000
2023-05-24T12:20+0000
2023-05-24T12:20+0000
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وقرر الاتحاد الخليجي، في اجتماعه الذي أقيم في الدوحة، "إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024".ومنح اتحاد كأس الخليج، الاتحاد الخليجية مدة أقصاها شهر، حتي تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامة البطولة على أراضيها.وتستعد الكويت، التي يتسيد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، و1990، و2003، و2017.وكان المنتخب العراقي توج بلقب خليجي 25 في البصرة، بعدما تغلب على نظيره العماني، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
الكويت تستضيف رسميا منافسات كأس "خليجي 26" ديسمبر 2024
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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق بطولة خليجي 26، التي تستضيفها دولة الكويت.
وقرر الاتحاد الخليجي، في اجتماعه الذي أقيم في الدوحة، "إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024".
ومنح اتحاد كأس الخليج، الاتحاد الخليجية مدة أقصاها شهر، حتي تتقدم لتكون بديلة للكويت
في حال تعذر إقامة البطولة على أراضيها.
وتستعد الكويت، التي يتسيد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، و1990، و2003، و2017.
وكان المنتخب العراقي توج بلقب خليجي 25 في البصرة
، بعدما تغلب على نظيره العماني، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.
وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني.