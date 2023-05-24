https://sputnikarabic.ae/20230524/الملياردير-ساويرس-يدعو-لاعب-المصارعة-المختفي-للعودة-ويعده-بتنفيذ-كل-طلباته-1077373122.html

الملياردير ساويرس يدعو لاعب المصارعة "المختفي" للعودة ويعده بتنفيذ كل طلباته

الملياردير ساويرس يدعو لاعب المصارعة "المختفي" للعودة ويعده بتنفيذ كل طلباته

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة إلى لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، الذي اختفى بعد مشاركته في بطولة أفريقيا في تونس. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T08:08+0000

2023-05-24T08:08+0000

2023-05-24T08:08+0000

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وكتب ساويرس في تغريدة على "تويتر": "ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك ... إحنا ولاد بلدك عايزينك".قصة اختفاء اللاعباختفى بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات.وكانت بعثة مصر تتجه السبت الماضي، من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اختفى اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.وصعد إداري منتخب مصر بصحبة مساعديه لغرفة اللاعب ليتفاجىء بوجود بعض متعلقاته لينتاب القلق الجميع ويتم مخاطبة السفارة المصرية وسلطات الأمن في تونس.خطة السفر إلى فرنساحسم الأمر بعد تأكيد الخارجية المصرية بسفر اللاعب إلى فرنسا ليتضح أن اللاعب ترك متعلقاته للتمويه واستغل سريان تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للسفر وترك البعثة.خطة بغدودة كانت معدة سلفًا بحسب محمود السيد سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة حيث إنه حصل على جواز سفره من عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة بحجة شراء خط وتغيير عملة فوفق المتعارف عليه يحصل رئيس البعثة على جوازات جميع اللاعبين عقب الوصول إلى دولة المنافسه.وتقدم الاتحاد المصري للمصارعة بشكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة لتجميد اللاعب على السيستم بالتزامن مع التواصل مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.لا يحصل على مستحقاتأحمد فؤاد "بغدودة" الذي يبلغ من العمر 22 عاماً ويدرس بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ تم إعداده ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي تشرف عليه وزارة الشباب الرياضة عاني من التهميش وتعرض لضغوط لا يتحملها بشر على حد قول والده.وكشف والده ما تعرض له نجله وقال: "لا أعلم السبب وراء هروبه ولكن أوضح للرأي العالم بصفتي أب، أنا لا استطيع الوصول إليه".وأضاف "نجلي كان يحلم بالحصول على ميدالية أولمبية ولكنه لم يحصل على أي مستحقات سوي 2200 جنيه حصل عليها لمدة شهرين فقط ولم يحصل لمدة 12 عام على أي مبالغ من اتحاد المصارعة".وأكمل "حصل على دعم 16 ألف جنيه خصموا منه 14800 جنيه بحجة الضرائب".وأردف "أنا أعمل على توكتوك ومن أصرف على نجلي من مصدر رزقي وليس اتحاد المصارعة، ابني تسول حذاءه من زملائه".وأنهى "أرفض اتهام نجلي بالهروب، وأناشده بالعودة لمصر، بلدك أولى بك".اللعب باسم دولة أخرىوحتى الأن لم يعلن اللاعب عن أسبابه وخطوته القادمة حيث يمكنه اللعب باسم دولة أخرى في حالة حصوله على تصريح عمل أو إقامة أو تصريح دراسة دون التقيد بحظره من قبل الاتحاد المصري للمصارعة.بدروها، فتحت وزارة الشباب والرياضة تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الواقعة ومخطابة السفارة المصرية في فرنسا للمحاولة في التوصل إلى اللاعب.

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