https://sputnikarabic.ae/20230524/الهجرة-الدولية-أكثر-من-مليون-نازح-داخلي-في-السودان-جراء-الاشتباكات-1077394109.html

الهجرة الدولية: أكثر من مليون نازح داخلي في السودان جراء الاشتباكات

الهجرة الدولية: أكثر من مليون نازح داخلي في السودان جراء الاشتباكات

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، بأن عدد النازحين داخليا في السودان، تجاوز المليون شخص، خلال أقل من 40 يوما مضت على بداية الاشتباكات المسلحة التي... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T13:21+0000

2023-05-24T13:21+0000

2023-05-24T13:21+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن ولايات غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية، استقبلت العدد الأكبر من النازحين.وأضاف البيان أن أكثر من 1.3 مليون شخص نزحوا جراء الصراع في السودان بينهم مليون و42 ألف و114 شخصا نزحوا داخليا وأكثر من 300 ألف شخص فروا إلى البلدان المجاورة.وجاءت ولاية غرب دارفور في الصدارة من حيث أعداد النازحين الذين استقبلتهم، حيث استقبلت نحو 23.86%، وولاية النيل الأبيض بنسبة 19.65%، وولاية نهر النيل بنسبة 15.64%، والولاية الشمالية بنسبة 13.93%.وبحسب بيانات منظمة الهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل نحو 80 ألف من السودان إلى تشاد، و69112 شخصا إلى جنوب السودان، و132264 إلى مصر، و26818 إلى إثيوبيا، و9823 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.في السياق ذاته، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.كتب غراندي على حسابه في موقع "تويتر": "فر أكثر من 300 ألف شخص من السودان نحو الدول المجاورة حتى الآن. عبر الكثيرون حدود تشاد ومصر خلال الأيام القليلة الماضية".وأضاف: "لا يزال هناك نقص في مساهمات المانحين لدعم خطة الاستجابة للاجئين، نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل، لدعم البلدان المستضيفة للاجئين".يذكر أن السودان يشهد نزاعا مسلحًا منذ أبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، وهو النزاع الذي يشهد هدوءا مؤقتا بعد توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين الماضي.

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