https://sputnikarabic.ae/20230524/بوتين-روسيا-وحلفائها-سيتمكنون-من-تشكيل-عالم-أكثر-إنصافا-1077371640.html

بوتين: روسيا وحلفاؤها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر عدلا

بوتين: روسيا وحلفاؤها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر عدلا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه متأكد من أن روسيا وحلفائها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر إنصافا، مؤكدا أن نموذج التنمية التمييزي سيزول بشكل... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T07:13+0000

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جاء ذلك في رسالة للرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية، المنعقد في مقاطعة موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي.وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الدول المهتمة لمواجهة التحديات المشتركة للبشرية.وأكد بوتين أن موسكو ستعزز العلاقات مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بكل الطرق ممكنة.وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع الدولي يتسم بتزايد انعدام الاستقرار، موضحا أن ذلك مرتبط بشكل مباشر برغبة بعض الدول في الحفاظ على هيمنتها، وتجاهل سيادة ومصالح الدول الأخرى.كما شدد بوتين على أن تعزيز الاستقرار في العالم، يتطلب عملا مشتركا وشاقا على مبادئ الاحترام المتبادل؛ لافتاً إلى سياسة العقوبات والابتزاز غير مقبولة، بشكل قاطع.

https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يوضح-لماذا-كانت-هناك-حاجة-لعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1077350112.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار