https://sputnikarabic.ae/20230524/بوتين-روسيا-وحلفائها-سيتمكنون-من-تشكيل-عالم-أكثر-إنصافا-1077371640.html
بوتين: روسيا وحلفاؤها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر عدلا
بوتين: روسيا وحلفاؤها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر عدلا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه متأكد من أن روسيا وحلفائها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر إنصافا، مؤكدا أن نموذج التنمية التمييزي سيزول بشكل... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:13+0000
2023-05-24T07:13+0000
2023-05-24T07:49+0000
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جاء ذلك في رسالة للرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية، المنعقد في مقاطعة موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي.وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الدول المهتمة لمواجهة التحديات المشتركة للبشرية.وأكد بوتين أن موسكو ستعزز العلاقات مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بكل الطرق ممكنة.وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع الدولي يتسم بتزايد انعدام الاستقرار، موضحا أن ذلك مرتبط بشكل مباشر برغبة بعض الدول في الحفاظ على هيمنتها، وتجاهل سيادة ومصالح الدول الأخرى.كما شدد بوتين على أن تعزيز الاستقرار في العالم، يتطلب عملا مشتركا وشاقا على مبادئ الاحترام المتبادل؛ لافتاً إلى سياسة العقوبات والابتزاز غير مقبولة، بشكل قاطع.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-يوضح-لماذا-كانت-هناك-حاجة-لعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1077350112.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوتين: روسيا وحلفاؤها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر عدلا
07:13 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه متأكد من أن روسيا وحلفائها سيتمكنون من تشكيل عالم أكثر إنصافا، مؤكدا أن نموذج التنمية التمييزي سيزول بشكل لا رجعة فيه.
جاء ذلك في رسالة
للرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية، المنعقد في مقاطعة موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي.
وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الدول المهتمة لمواجهة التحديات المشتركة للبشرية.
وأكد بوتين
أن موسكو ستعزز العلاقات مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بكل الطرق ممكنة.
وتابع "أنا متأكد من أن روسيا وحلفاءها سيحققون تشكيل عالم أكثر عدلا، وأن النموذج التمييزي للتنمية سيختفي بشكل لا رجعة فيه".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع الدولي يتسم بتزايد انعدام الاستقرار، موضحا أن ذلك مرتبط بشكل مباشر برغبة بعض الدول في الحفاظ على هيمنتها، وتجاهل سيادة ومصالح الدول الأخرى.
وأردف "تصاعد عدم الاستقرار في العالم ترافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة
وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونها".
كما شدد بوتين على أن تعزيز الاستقرار في العالم، يتطلب عملا مشتركا وشاقا على مبادئ الاحترام المتبادل؛ لافتاً إلى سياسة العقوبات والابتزاز غير مقبولة، بشكل قاطع.