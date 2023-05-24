https://sputnikarabic.ae/20230524/بوتين-يلقي-كلمة-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-1077395687.html
بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي
بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة المشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، المنعقد تحت شعار "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:14+0000
2023-05-24T14:14+0000
2023-05-24T14:20+0000
روسيا
العالم
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وأشار بوتين إلى أن تغييرات جوهرية عميقة تحدث على الساحة العالمية، ويلتزم المزيد من الدول بتنميتها المستقلة، وتعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة.وقال بوتين: "إننا نرى أن هناك تغييرات أساسية عميقة حقًا تحدث على الساحة العالمية. المزيد والمزيد من الدول تتخذ مسارًا نحو تعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، وتلتزم بنموذج التنمية الخاص بها".
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روسيا, العالم
بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي
14:14 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
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يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة المشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، المنعقد تحت شعار "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب".
وأشار بوتين إلى أن تغييرات جوهرية عميقة تحدث على الساحة العالمية، ويلتزم المزيد من الدول بتنميتها المستقلة، وتعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة.
وقال بوتين: "إننا نرى أن هناك تغييرات أساسية عميقة حقًا تحدث على الساحة العالمية. المزيد والمزيد من الدول تتخذ مسارًا نحو تعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، وتلتزم بنموذج التنمية الخاص بها".