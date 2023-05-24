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بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي
بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة المشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، المنعقد تحت شعار "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
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وأشار بوتين إلى أن تغييرات جوهرية عميقة تحدث على الساحة العالمية، ويلتزم المزيد من الدول بتنميتها المستقلة، وتعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة.وقال بوتين: "إننا نرى أن هناك تغييرات أساسية عميقة حقًا تحدث على الساحة العالمية. المزيد والمزيد من الدول تتخذ مسارًا نحو تعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، وتلتزم بنموذج التنمية الخاص بها".
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روسيا, العالم

بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

14:14 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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يتبع
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة المشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، المنعقد تحت شعار "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب".
وأشار بوتين إلى أن تغييرات جوهرية عميقة تحدث على الساحة العالمية، ويلتزم المزيد من الدول بتنميتها المستقلة، وتعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة.
وقال بوتين: "إننا نرى أن هناك تغييرات أساسية عميقة حقًا تحدث على الساحة العالمية. المزيد والمزيد من الدول تتخذ مسارًا نحو تعزيز السيادة الوطنية، وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، وتلتزم بنموذج التنمية الخاص بها".
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