https://sputnikarabic.ae/20230524/بوشلين-بشأن-الوضغ-في-أرتيوموفسك-لقد-تم-تجاوز-الصعوبات-وتم-دعم-المحاور-والأجنحة-في-المنطقة-1077371805.html
بوشيلين بشأن الوضع في أرتيوموفسك: لقد تم تجاوز الصعوبات ودعم المحاور والأجنحة في المنطقة
بوشيلين بشأن الوضع في أرتيوموفسك: لقد تم تجاوز الصعوبات ودعم المحاور والأجنحة في المنطقة
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط الوضع على المحاور المحيطة بمدينة أرتيوموفسك وتم تجاوز مرحلة القلق... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:21+0000
2023-05-24T07:21+0000
2023-05-24T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "سولوفييوف لايف": "ذروة القلق كانت عندما حاول العدو محاصرة الرجال على الأجنحة في أرتيوموفسك نفسها، لقد قطع ذلك الأمر وتم معالجته"، واعتبر بوشيلين أن الخطر تم تقليله إلى حده الأدنى، ولكنه موجود بالطبع لأن العدو قادر على إلقاء المزيد من التشكيلات العسكرية الاحتياطية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-لوغانسك-كييف-تقوم-بحشد-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1077368147.html
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روسيا
بوشيلين بشأن الوضع في أرتيوموفسك: لقد تم تجاوز الصعوبات ودعم المحاور والأجنحة في المنطقة
07:21 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط الوضع على المحاور المحيطة بمدينة أرتيوموفسك وتم تجاوز مرحلة القلق بشأن تطويق المدينة.
وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "سولوفييوف لايف": "ذروة القلق كانت عندما حاول العدو محاصرة الرجال على الأجنحة في أرتيوموفسك نفسها، لقد قطع ذلك الأمر وتم معالجته"،
واعتبر بوشيلين أن الخطر تم تقليله إلى حده الأدنى، ولكنه موجود بالطبع لأن العدو قادر على إلقاء المزيد من التشكيلات العسكرية الاحتياطية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).