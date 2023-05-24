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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/بوشلين-بشأن-الوضغ-في-أرتيوموفسك-لقد-تم-تجاوز-الصعوبات-وتم-دعم-المحاور-والأجنحة-في-المنطقة-1077371805.html
بوشيلين بشأن الوضع في أرتيوموفسك: لقد تم تجاوز الصعوبات ودعم المحاور والأجنحة في المنطقة
بوشيلين بشأن الوضع في أرتيوموفسك: لقد تم تجاوز الصعوبات ودعم المحاور والأجنحة في المنطقة
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط الوضع على المحاور المحيطة بمدينة أرتيوموفسك وتم تجاوز مرحلة القلق... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:21+0000
2023-05-24T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "سولوفييوف لايف": "ذروة القلق كانت عندما حاول العدو محاصرة الرجال على الأجنحة في أرتيوموفسك نفسها، لقد قطع ذلك الأمر وتم معالجته"، واعتبر بوشيلين أن الخطر تم تقليله إلى حده الأدنى، ولكنه موجود بالطبع لأن العدو قادر على إلقاء المزيد من التشكيلات العسكرية الاحتياطية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-لوغانسك-كييف-تقوم-بحشد-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1077368147.html
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روسيا

بوشيلين بشأن الوضع في أرتيوموفسك: لقد تم تجاوز الصعوبات ودعم المحاور والأجنحة في المنطقة

07:21 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 24.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط الوضع على المحاور المحيطة بمدينة أرتيوموفسك وتم تجاوز مرحلة القلق بشأن تطويق المدينة.
وقال بوشلين خلال مقابلة مع قناة "سولوفييوف لايف": "ذروة القلق كانت عندما حاول العدو محاصرة الرجال على الأجنحة في أرتيوموفسك نفسها، لقد قطع ذلك الأمر وتم معالجته"،
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات لوغانسك: كييف تقوم بحشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك
05:57 GMT
واعتبر بوشيلين أن الخطر تم تقليله إلى حده الأدنى، ولكنه موجود بالطبع لأن العدو قادر على إلقاء المزيد من التشكيلات العسكرية الاحتياطية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في اتجاه أرتيوموفسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لكتائب الاقتحام، وبدعم من المدفعية والطيران من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير مدينة "أرتيوموفسك" (باخموت).
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