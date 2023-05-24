https://sputnikarabic.ae/20230524/خبير-الولايات-المتحدة-تعتبر-زيلينسكي-فأرا-في-متاهة-1077366353.html
خبير: الولايات المتحدة تعتبر زيلينسكي "فأرا في متاهة"
خبير: الولايات المتحدة تعتبر زيلينسكي "فأرا في متاهة"
قال بوغدان بيزبالكو، عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع لرئيس روسيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "فأرًا في... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T03:33+0000
2023-05-24T03:33+0000
2023-05-24T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سأل بيز بالك وخلال مقابلة على "راديو سبوتنيك"،: "بالنسبة للأمريكيين، زيلينسكي ليس حصانًا، بل بالأحرى فأرًا في متاهة يدفعه نحو مخرج محدد. فلماذا يتحدثون عن توريدات مقاتلات F-16 المحددة عمليًا إذا كانوا يعتزمون الخروج من الحرب وتقديم التمويل لأوكرانيا؟".وذكر أيضًا أن الولايات المتحدة تعلق تمويل كييف بسبب الدين العام وتهديدات الافتقار. ومع ذلك، لفت بيزبالكو الانتباه إلى أنه إذا كان البيت الأبيض يرغب في الخروج من النزاع العسكري في أوكرانيا، فسيفعل ذلك بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية.وأكد العضو في المجلس أن واشنطن "تجبر" حلفاءها الأوروبيين على دعم كييف، وإذا تغيرت السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، فإن ذلك "سيصبح واضحًا فورًا".وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية الأمريكية من أنه بحلول 1 يونيو/حزيران، قد لا تكون الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يوافق المشرعون على زيادة حدود الاقتراض.ويبلغ الحد الأقصى الحالي للدين العام الأمريكي 31.4 تريليون دولار، وتم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني عندما اتخذت الحكومة "إجراءات استثنائية" مثل تعليق الاستقطاعات من صناديق الضمان الاجتماعي للموظفين الحكوميين لتجنب التخلف.وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تعتبر توريد مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا أمرًا ذا أولوية بالنسبة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230120/إعلام-الولايات-المتحدة-تستعد-لطعنة-غادرة-في-ظهر-زيلينسكي-مقابل-الأسلحة-1072520356.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: الولايات المتحدة تعتبر زيلينسكي "فأرا في متاهة"
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قال بوغدان بيزبالكو، عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع لرئيس روسيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "فأرًا في متاهة".
سأل بيز بالك وخلال مقابلة على "راديو سبوتنيك
"،: "بالنسبة للأمريكيين، زيلينسكي ليس حصانًا، بل بالأحرى فأرًا في متاهة يدفعه نحو مخرج محدد. فلماذا يتحدثون عن توريدات مقاتلات F-16 المحددة عمليًا إذا كانوا يعتزمون الخروج من الحرب وتقديم التمويل لأوكرانيا؟".
وذكر أيضًا أن الولايات المتحدة تعلق تمويل كييف بسبب الدين العام وتهديدات الافتقار. ومع ذلك، لفت بيزبالكو الانتباه إلى أنه إذا كان البيت الأبيض يرغب في الخروج من النزاع العسكري في أوكرانيا، فسيفعل ذلك بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية.
وأكد العضو في المجلس أن واشنطن "تجبر" حلفاءها الأوروبيين على دعم كييف
، وإذا تغيرت السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، فإن ذلك "سيصبح واضحًا فورًا".
وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية الأمريكية من أنه بحلول 1 يونيو/حزيران، قد لا تكون الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يوافق المشرعون على زيادة حدود الاقتراض.
ويبلغ الحد الأقصى الحالي للدين العام الأمريكي
31.4 تريليون دولار، وتم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني عندما اتخذت الحكومة "إجراءات استثنائية" مثل تعليق الاستقطاعات من صناديق الضمان الاجتماعي للموظفين الحكوميين لتجنب التخلف.
وأمس الثلاثاء، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تعتبر توريد مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا أمرًا ذا أولوية بالنسبة لها.