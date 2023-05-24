https://sputnikarabic.ae/20230524/خبير-يكشف-عن-الخطوة-التي-ترغم-الغرب-الاعتراف-بالهزيمة-1077368827.html
خبير يكشف عن الخطوة التي ترغم الغرب على الاعتراف بالهزيمة
خبير يكشف عن الخطوة التي ترغم الغرب على الاعتراف بالهزيمة
كشف خبير اقتصادي بريطاني أن الغرب يجب أن يعترف بأنه لن يكون قادرًا على حكم العالم بعد الآن بسبب النفوذ المتزايد لدول البريكس. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T06:50+0000
2023-05-24T06:50+0000
2023-05-24T06:51+0000
العالم
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وقال الخبير الاقتصادي البريطاني مارتن وولف في مقال له في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لقد سقط زمن القطبية الأحادية الذي كانت تسيطر عليه الولايات المتحدة وكذلك انتهت الهيمنة الاقتصادية لمجموعة السبع.وتابع وولف بالقول إنه يجب على مجموعة السبع حماية قيمها ومصالحها، لكنها لن تكون قادرة بعد الآن على حكم العالم على الرغم من أن مصيرها سيظل مرهون بأعضائها.وبحسب الصحفي، فإن "نية 19 دولة للانضمام إلى البريكس تتحدث عن الدور المتزايد لهذه المنظمة على الساحة الدولية.وخلص الخبير بالقول: "يبدو الآن أن دول البريكس في طريقها لأن تصبح مجموعة عالمية مهمة ومن الواضح أن أعضائها متحدون بالرغبة في عدم الاعتماد على أهواء الولايات المتحدة وحلفائها، الذين سيطروا على العالم خلال القرنين الماضيين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/بريكس-مقابل-مجموعة-السبع-أين-تتم-صناعة-الفطائر-بتكلفة-أقل؟-1077176511.html
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العالم
خبير يكشف عن الخطوة التي ترغم الغرب على الاعتراف بالهزيمة
06:50 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 06:51 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
كشف خبير اقتصادي بريطاني أن الغرب يجب أن يعترف بأنه لن يكون قادرًا على حكم العالم بعد الآن بسبب النفوذ المتزايد لدول البريكس.
وقال الخبير الاقتصادي البريطاني مارتن وولف في مقال له في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لقد سقط زمن القطبية الأحادية الذي كانت تسيطر عليه الولايات المتحدة وكذلك انتهت الهيمنة الاقتصادية لمجموعة السبع.
وتابع وولف بالقول إنه يجب على مجموعة السبع حماية قيمها ومصالحها، لكنها لن تكون قادرة بعد الآن على حكم العالم على الرغم من أن مصيرها سيظل مرهون بأعضائها.
وبحسب الصحفي، فإن "نية 19 دولة للانضمام إلى البريكس تتحدث عن الدور المتزايد لهذه المنظمة على الساحة الدولية.
وخلص الخبير بالقول: "يبدو الآن أن دول البريكس في طريقها لأن تصبح مجموعة عالمية مهمة ومن الواضح أن أعضائها متحدون بالرغبة في عدم الاعتماد على أهواء الولايات المتحدة وحلفائها، الذين سيطروا على العالم خلال القرنين الماضيين.