https://sputnikarabic.ae/20230524/خطة-تمويل-أوكرانيا-تفشل-معلومات-عن-الإنفاق-الدفاعي-لدول-الاتحاد-الأوروبي-1077391036.html

خطة جديدة لتمويل أوكرانيا تفشل… معلومات عن الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي

خطة جديدة لتمويل أوكرانيا تفشل… معلومات عن الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي

يسلط فشل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في تمويل دعم عسكري جديد إلى أوكرانيا الضوء على حجم الإنفاق الدفاعي للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T13:11+0000

2023-05-24T13:11+0000

2023-05-24T13:13+0000

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023 إلى أن:تحليل الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي في 2023تكشف الإحصائيات الخاصة بميزانيات دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في 2023:كم يبلغ حجم الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد في 2022؟تشير إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول غرب ووسط أوروبا تجاوز 345 مليار دولار في 2022، مسجلا زيادة تقدر بـ 30 في المئة عن حجم الإنفاق الدفاعي لها في 2013.ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي في 2021؟تشير إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، التي أوردها البنك الدولي إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي في 2021 يقدر بنحو 257 مليار دولار تشمل:الاتحاد الأوروبي يفشل في تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانياقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن وزراء دفاع الاتحاد لم يتمكنوا من الاتفاق على توفير شريحة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.ولفت إلى أن قيمة المساعدات المقترحة كانت تقدر بـ500 مليون يورو (نحو 540 مليون دولار)، بينما قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في تصريح سابق، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الاتفاق على الشريحة التالية من المساعدة العسكرية لسلطات كييف، مشيرا إلى أن بلاده ستعارض ذلك.يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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