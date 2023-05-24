خطة جديدة لتمويل أوكرانيا تفشل… معلومات عن الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي
13:11 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 24.05.2023)
© AFP 2023علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين
© AFP 2023
يسلط فشل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في تمويل دعم عسكري جديد إلى أوكرانيا الضوء على حجم الإنفاق الدفاعي للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023 إلى أن:
ألمانيا تمتلك أضخم ميزانية دفاع في الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 52 مليار دولار.
فرنسا في المرتبة الثانية بـ 46 مليار دولار تقريبا.
إيطاليا في المرتبة الـ 3 بـ 37 مليار دولار، تليها بولندا بـ 20.6 مليار دولار ثم هولندا في المرتبة الـ 5 بـ 15.7 مليار دولار.
إسبانيا في المرتبة الـ 6 بـ 15.1 مليار دولار، وفقا لإحصائيات العام الجاري، تليها النرويج بـ 7.2 مليار دولار.
اليونان في المرتبة رقم 8 بـ 6.6 مليار دولار تليها السويد بـ 6.3 مليار دولار.
في المرتبة رقم 10 تأتي فنلندا بـ 6.3 مليار دولار ثم بلجيكا بـ 5.5 مليار دولار، ثم رومانيا بـ 5.1 مليار دولار.
تحتل البرتغال المرتبة الـ 13 بـ 4.9 مليار دولار، تليها المجر بـ 4.5 مليار دولار ثم الدنمارك بـ 4.2 مليار دولار.
في المرتبة الـ 16 تأتي النمسا بـ 3.4 مليار دولار، تليها التشيك بـ 3.2 مليار دولار، ثم سلوفاكايا بنحو 2 مليار دولار.
تحتل إيرلندا المرتبة الـ 19 بـ 1.2 مليار دولار تليها كل من ليتوانيا وبلغاريا بـ 1.1 مليار دولار لكل منهما.
في المرتبة الـ 22 تأتي كرواتيا بميزانية دفاع تقدر بمليار دولار.
تأتي كل من لاتفيا في المرتبة الـ 23 بـ 927 مليون دولار تليهما إستونيا بـ 713 مليون دولار، ثم لوكسمبورغ بـ 600 مليون دولار.
في المرتبة الـ 26 تأتي سلوفينيا بـ581 مليون دولار تليها مالطا في المرتبة الـ27 والأخيرة.
21 مايو, 10:57 GMT
تحليل الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي في 2023
تكشف الإحصائيات الخاصة بميزانيات دفاع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في 2023:
إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الـ 27 يقدر بنحو 253 مليار دولار.
6 دول فقط تنفق أكثر من 186 مليار دولار من إجمالي الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولنا وهولندا وإسبانيا.
6 دول يتراوح إنفاقها الدفاعي بين 5.1 مليار دولار و7.2 مليار دولار ويصل إجمالي إنفاقها لـ 37 مليار دولار، وهي النرويج واليونان والسويد وفنلندا وبلجيكا ورومانيا والبرتغال.
10 دول يتراوح إنفاقها الدفاعي بين مليار و5 مليارات دولار ويصل إجمالي إنفاقها لـ 26.6 مليار دولار وأبرزها المجر والبرتغال وليتوانيا وكرواتيا وبلغاريا.
5 دول يقل إنفاقها الدفاعي عن مليار دولار ويصل إجمالي إنفاقها مجتمعة نحو 3 مليارات دولار وتشمل لاتفيا وإستونيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا ومالطا.
كم يبلغ حجم الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد في 2022؟
تشير إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول غرب ووسط أوروبا تجاوز 345 مليار دولار في 2022، مسجلا زيادة تقدر بـ 30 في المئة عن حجم الإنفاق الدفاعي لها في 2013.
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي في 2021؟
تشير إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، التي أوردها البنك الدولي إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي في 2021 يقدر بنحو 257 مليار دولار تشمل:
فرنسا: 56.6 مليار دولار.
ألمانيا: 56 مليار دولار.
إيطاليا: 32 مليار دولار.
إسبانيا: 19.5 مليار دولار.
هولندا: 13.7 مليار دولار.
بولندا: 13.7 مليار دولار.
اليونان: 8 مليارات دولار.
السويد: 7.8 مليار دولار.
بلجيكا: 6.3 مليار دولار.
فنلندا: 5.9 مليار دولار.
رومانيا: 5.5 مليار دولار.
الدنمارك: 5.3 مليار دولار.
البرتغال: 4.9 مليار دولار.
التشيك: 3.9 مليار دولار.
النمسا: 3.8 مليار دولار.
المجر: 2.7 مليار دولار.
سلوفاكيا: 1.9 مليار دولار.
كرواتيا: 1.7 مليار دولار.
إيرلندا: 1.2 مليار دولار.
ليتوانيا: 1.2 مليار دولار.
بلغاريا: 1.2 مليار دولار.
لاتفيا: 856 مليون دولار.
إستونيا: 764 مليون دولار.
سلوفينيا: 734 مليون دولار.
قبرص: 517 مليون دولار.
لوكسمبورغ: 460 مليون دولار.
مالطا: 84 مليون دولار.
الاتحاد الأوروبي يفشل في تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن وزراء دفاع الاتحاد لم يتمكنوا من الاتفاق على توفير شريحة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.
ولفت إلى أن قيمة المساعدات المقترحة كانت تقدر بـ500 مليون يورو (نحو 540 مليون دولار)، بينما قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في تصريح سابق، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الاتفاق على الشريحة التالية من المساعدة العسكرية لسلطات كييف، مشيرا إلى أن بلاده ستعارض ذلك.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
© Sputnikنقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
نقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
© Sputnik