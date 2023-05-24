https://sputnikarabic.ae/20230524/دراسة-يمكن-أن-يتنبأ-شعرك-بقرب-إصابتك-بحالتين-قاتلتين-1077406779.html

دراسة: يمكن أن يتنبأ شعرك بقرب إصابتك بحالتين قاتلتين

دراسة: يمكن أن يتنبأ شعرك بقرب إصابتك بحالتين قاتلتين

كشفت دراسة جديدة أن هرمونات التوتر في شعرنا يمكن أن تتنبأ بـ"احتمالية الإصابة بحالات صحية قاتلة". 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T21:01+0000

2023-05-24T21:01+0000

2023-05-24T21:01+0000

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تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من هرمونات التوتر الكورتيزول والكورتيزون هم أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية في حياتهم، وفق موقع "wales online".ويقول العلماء إن الاحتمال يرتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف احتمال الإصابة لدى أولئك الذين تبلغ أعمارهم أقل من 57 عاما.نظر فريق البحث الهولندي في المستويات طويلة المدى من الكورتيزول في شعر فروة الرأس وشكله غير النشط، كورتيزون الشعر.يظهر وجود الهرمون أن الشخص قد تعرض لهرمون الستيرويد الجلوكوكورتيكويد خلال الأشهر السابقة، والذي يتم إفرازه كرد فعل للتوتر.يؤثر الكورتيزول والكورتيزون على التمثيل الغذائي في الجسم وتوزيع الدهون. لكن البيانات المتعلقة بتأثيرها على أمراض القلب والأوعية الدموية طويلة الأمد نادرة.لمعرفة المزيد، قام الفريق بتحليل مستويات الكورتيزول والكورتيزون في أكثر من 6000 عينة شعر من الرجال والنساء البالغين المسجلين في دراسة "Lifelines" متعددة الأجيال. شملت الدراسة أكثر من 167000 مشارك من المناطق الشمالية لهولندا.تم اختبار شعر المشاركين في الدراسة وتمت متابعة كل شخص لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات في المتوسط لتقييم العلاقة طويلة الأمد بين مستويات الكورتيزول والكورتيزون وأمراض القلب والأوعية الدموية. خلال فترة الدراسة كان هناك 133 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية.كان أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الكورتيزول والكورتيزون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حياتهم بمقدار الضعف. وقد ارتفع ذلك إلى أكثر من ثلاث مرات على الأرجح لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 57 عاما. بالنسبة لأولئك الذين يبلغون من العمر 57 عاما أو أكثر، لم يكن الكورتيزون والكورتيزول مرتبطين بشدة بأمراض القلب والأوعية الدموية.قالت مؤلفة الدراسة البروفيسور إليزابيث فان روسوم، من المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام: "نأمل أن يكون تحليل الشعر مفيدا في نهاية المطاف كاختبار يمكن أن يساعد الأطباء على تحديد الأفراد الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ثم، ربما في المستقبل يمكن أن يصبح استهداف تأثيرات هرمونات التوتر في الجسم هدفا علاجيا جديدا".تشير أمراض القلب والأوعية الدموية إلى الحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية. وتشمل أمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.تصيب أمراض القلب والأوعية الدموية نحو سبعة ملايين شخص في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي مسؤولة عن وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة مبكرة في بريطانيا.

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منوعات, علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, الأخبار, أخبار العالم الآن