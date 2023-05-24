https://sputnikarabic.ae/20230524/رئيس-حزب-النصر-في-تركيا-يقرر-دعم-كمال-كليجدار-أوغلو-في-جولة-الإعادة-بالانتخابات-الرئاسية-1077376002.html
رئيس حزب النصر في تركيا يقرر دعم كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
رئيس حزب النصر في تركيا يقرر دعم كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس حزب النصر التركي، أوميت أوزداغ، اليوم الأربعاء، "دعم المرشح للانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T09:33+0000
2023-05-24T09:33+0000
2023-05-24T09:34+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أوزداغ، في تصريحات متلفزة، "سندعم كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أنه "تم الاتفاق مع كليجدار أوغلو على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".وأعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، الإثنين الماضي، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".وقال أوغان، في بيان له، إن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد"، مضيفا أنه "عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب".وأكد أنه "بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، قرر أن يدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، مشددا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد "في حالة توافق مع البرلمان".وشدد أيضًا على ضرورة "أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم، ومنع دخولهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى"، قائلا: "نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققتها جمهوريتنا".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/أردوغان-لم-أساوم-سنان-أوغان-على-دعم-ترشيحي-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1077332882.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/أردوغان-سندفن-أولئك-الذين-يسيرون-مع-الإرهابيين-مثل-كليجدار-أوغلو-في-صندوق-الاقتراع--1077349515.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس حزب النصر في تركيا يقرر دعم كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
09:33 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس حزب النصر التركي، أوميت أوزداغ، اليوم الأربعاء، "دعم المرشح للانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان".
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أوزداغ، في تصريحات متلفزة، "سندعم كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أنه "تم الاتفاق مع كليجدار أوغلو على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".
وأعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، الإثنين الماضي، عن "دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة".
وقال أوغان، في بيان له
، إن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لها أهمية بالغة، لذا قمنا باستشارات موسعة مع المسؤولين في تحالف الأجداد"، مضيفا أنه "عقد لقاءات مع مرشحي تحالف الجمهور وتحالف الشعب".
وأكد أنه "بعد التشاور مع المسؤولين في حزبه، قرر أن يدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، مشددا على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد "في حالة توافق مع البرلمان".
وشدد أيضًا على ضرورة "أن يكون هناك جدول زمني لترحيل اللاجئين إلى دولهم، ومنع دخولهم إلى الأراضي التركية مرة أخرى"، قائلا: "نسعى للحفاظ على المكاسب التي حققتها جمهوريتنا".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة
، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي سيحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.