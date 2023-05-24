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رئيس مجلس الدولة الصيني يرى آفاقا رائعة وكبيرة للتعاون الروسي الصيني
رئيس مجلس الدولة الصيني يرى آفاقا رائعة وكبيرة للتعاون الروسي الصيني
وصف رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، آفاق التعاون بين الصين وروسيا بالكبيرة والرائعة، مشيرا إلى أنه يتحرك نحو الأعلى. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T04:49+0000
2023-05-24T04:50+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال لى تشيانغ خلال محادثاته مع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، فى بكين بمشاركة وفدي البلدين: "التعاون العملي الصيني الروسي له آفاق عظيمة ورائعة، وهو يتحرك باستمرار وثبات نحو الأعلى".وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن تنمية دول مثل روسيا تفتح آفاقا كبيرة للتنمية العالمية وتجذب اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي.ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس الدولة الصيني يرى آفاقا رائعة وكبيرة للتعاون الروسي الصيني

04:49 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 04:50 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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وصف رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، آفاق التعاون بين الصين وروسيا بالكبيرة والرائعة، مشيرا إلى أنه يتحرك نحو الأعلى.
بكين - سبوتنيك. وقال لى تشيانغ خلال محادثاته مع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، فى بكين بمشاركة وفدي البلدين: "التعاون العملي الصيني الروسي له آفاق عظيمة ورائعة، وهو يتحرك باستمرار وثبات نحو الأعلى".
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان
03:57 GMT
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن تنمية دول مثل روسيا تفتح آفاقا كبيرة للتنمية العالمية وتجذب اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي.
ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.
تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.
وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.
خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
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