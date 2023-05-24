https://sputnikarabic.ae/20230524/ريابكوف-محذرا-من-إمداد-كييف-بمقاتلات-إف-16-أكبر-تهديد-لأمن-روسيا-وللغرب-نفسه-1077377252.html
ريابكوف محذرا من إمداد كييف بمقاتلات "إف 16": أكبر تهديد لأمن روسيا وللغرب نفسه
ريابكوف محذرا من إمداد كييف بمقاتلات "إف 16": أكبر تهديد لأمن روسيا وللغرب نفسه
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:22+0000
2023-05-24T11:22+0000
2023-05-24T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريابكوف، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إذا ما كانت روسيا ستعتبر طائرات إف 16 أهدافا لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لقد قلنا مرارا إن أي معدات وأي أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وليس فقط - فقد رأينا ما حصل في مقاطعة بيلغورود- بالتأكيد تشكل هدفا مشروعا".وتابع ريبكوف بالقول: "يبدو لي أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت، ولكن ربما ذلك يجر إلى تهديد أمني أكبر. بما في ذلك الأمن الخاص بالغرب نفسه.أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/لماذا-تريد-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-1077341894.html
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روسيا
ريابكوف محذرا من إمداد كييف بمقاتلات "إف 16": أكبر تهديد لأمن روسيا وللغرب نفسه
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال ريابكوف، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إذا ما كانت روسيا ستعتبر طائرات إف 16 أهدافا لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لقد قلنا مرارا إن أي معدات وأي أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وليس فقط - فقد رأينا ما حصل في مقاطعة بيلغورود- بالتأكيد تشكل هدفا مشروعا".
وتابع ريبكوف بالقول: "يبدو لي أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت، ولكن ربما ذلك يجر إلى تهديد أمني أكبر. بما في ذلك الأمن الخاص بالغرب نفسه.
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".
يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.