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مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ريابكوف-محذرا-من-إمداد-كييف-بمقاتلات-إف-16-أكبر-تهديد-لأمن-روسيا-وللغرب-نفسه-1077377252.html
ريابكوف محذرا من إمداد كييف بمقاتلات "إف 16": أكبر تهديد لأمن روسيا وللغرب نفسه
ريابكوف محذرا من إمداد كييف بمقاتلات "إف 16": أكبر تهديد لأمن روسيا وللغرب نفسه
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:22+0000
2023-05-24T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريابكوف، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إذا ما كانت روسيا ستعتبر طائرات إف 16 أهدافا لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لقد قلنا مرارا إن أي معدات وأي أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وليس فقط - فقد رأينا ما حصل في مقاطعة بيلغورود- بالتأكيد تشكل هدفا مشروعا".وتابع ريبكوف بالقول: "يبدو لي أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت، ولكن ربما ذلك يجر إلى تهديد أمني أكبر. بما في ذلك الأمن الخاص بالغرب نفسه.أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230523/لماذا-تريد-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-1077341894.html
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ريابكوف محذرا من إمداد كييف بمقاتلات "إف 16": أكبر تهديد لأمن روسيا وللغرب نفسه

11:22 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال ريابكوف، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول إذا ما كانت روسيا ستعتبر طائرات إف 16 أهدافا لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "لقد قلنا مرارا إن أي معدات وأي أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وليس فقط - فقد رأينا ما حصل في مقاطعة بيلغورود- بالتأكيد تشكل هدفا مشروعا".
وتابع ريبكوف بالقول: "يبدو لي أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت، ولكن ربما ذلك يجر إلى تهديد أمني أكبر. بما في ذلك الأمن الخاص بالغرب نفسه.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
لماذا تريد أوكرانيا مقاتلات "إف 16"
أمس, 12:32 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا، بدأت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".
يذكر أنه سبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
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