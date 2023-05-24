https://sputnikarabic.ae/20230524/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1077402604.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرقي إندونيسيا
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرقي إندونيسيا
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس "ريختر" ضرب مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا مساء اليوم... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T18:27+0000
2023-05-24T18:27+0000
2023-05-24T18:27+0000
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وذكرت أن الزلزال وقع في الساعة 22:49 مساء بتوقيت جاكرتا (15:49 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وأوضحت أن مركز الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمال غرب منطقة كيبولاوان تانيمبار، وعمق 221 كيلومترا تحت قاع البحر.وأشارت إلى أنه رغم قوة الزلزال إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدي إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وفي الشهر الماضي، وقع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
https://sputnikarabic.ae/20230402/زلزال-يضرب-قبالة-الساحل-الإندونيسي-1075436605.html
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أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرقي إندونيسيا
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس "ريختر" ضرب مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا مساء اليوم الأربعاء.
وذكرت أن الزلزال وقع في الساعة 22:49 مساء بتوقيت جاكرتا (15:49 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة
"شينخوا" الصينية.
وأوضحت أن مركز الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمال غرب منطقة كيبولاوان تانيمبار، وعمق 221 كيلومترا تحت قاع البحر.
وأشارت إلى أنه رغم قوة الزلزال
إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدي إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
وفي الشهر الماضي، وقع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).