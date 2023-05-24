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https://sputnikarabic.ae/20230524/ستولتنبرغ-الناتو-قلق-من-التعاون-والشراكة-بين-روسيا-والصين-1077395263.html
ستولتنبرغ: الناتو قلق من التعاون والشراكة بين روسيا والصين
ستولتنبرغ: الناتو قلق من التعاون والشراكة بين روسيا والصين
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف الناتو قلق بشأن مستوى التعاون والشراكة بين روسيا والصين. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:03+0000
2023-05-24T14:03+0000
روسيا
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وذكر ستولتنبرغ، خلال مناقشة في "منتدى بروكسل" حول قمة الناتو المقرر عقدها في تموز/يوليو المقبل، إن "الناتو قلق بشأن التقارب والتعاون والشراكة بين روسيا والصين".وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يرحب بالحوار بين الصين وأوكرانيا، مجددًا دعوة بكين إلى "إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".وأكد ستولتنبرغ أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الصراع.أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والصين، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين: "يتعين على الجانبين مواصلة تحديد جميع الفرص المحتملة للتعاون، ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتحسين أنظمة وآليات التعاون الثنائي، وتقوية وتوسيع أسس التعاون في مجال الطاقة، والتواصل المتبادل وخلق عوامل جديدة للنمو".
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
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روسيا, العالم

ستولتنبرغ: الناتو قلق من التعاون والشراكة بين روسيا والصين

14:03 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف الناتو قلق بشأن مستوى التعاون والشراكة بين روسيا والصين.
وذكر ستولتنبرغ، خلال مناقشة في "منتدى بروكسل" حول قمة الناتو المقرر عقدها في تموز/يوليو المقبل، إن "الناتو قلق بشأن التقارب والتعاون والشراكة بين روسيا والصين".
وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يرحب بالحوار بين الصين وأوكرانيا، مجددًا دعوة بكين إلى "إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".
وأكد ستولتنبرغ أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الصراع.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان
03:57 GMT
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والصين، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين: "يتعين على الجانبين مواصلة تحديد جميع الفرص المحتملة للتعاون، ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتحسين أنظمة وآليات التعاون الثنائي، وتقوية وتوسيع أسس التعاون في مجال الطاقة، والتواصل المتبادل وخلق عوامل جديدة للنمو".
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