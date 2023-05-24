https://sputnikarabic.ae/20230524/ستولتنبرغ-الناتو-قلق-من-التعاون-والشراكة-بين-روسيا-والصين-1077395263.html
ستولتنبرغ: الناتو قلق من التعاون والشراكة بين روسيا والصين
ستولتنبرغ: الناتو قلق من التعاون والشراكة بين روسيا والصين
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف الناتو قلق بشأن مستوى التعاون والشراكة بين روسيا والصين. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:03+0000
2023-05-24T14:03+0000
2023-05-24T14:03+0000
روسيا
العالم
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وذكر ستولتنبرغ، خلال مناقشة في "منتدى بروكسل" حول قمة الناتو المقرر عقدها في تموز/يوليو المقبل، إن "الناتو قلق بشأن التقارب والتعاون والشراكة بين روسيا والصين".وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يرحب بالحوار بين الصين وأوكرانيا، مجددًا دعوة بكين إلى "إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".وأكد ستولتنبرغ أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الصراع.أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والصين، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين: "يتعين على الجانبين مواصلة تحديد جميع الفرص المحتملة للتعاون، ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتحسين أنظمة وآليات التعاون الثنائي، وتقوية وتوسيع أسس التعاون في مجال الطاقة، والتواصل المتبادل وخلق عوامل جديدة للنمو".
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
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روسيا, العالم
ستولتنبرغ: الناتو قلق من التعاون والشراكة بين روسيا والصين
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن حلف الناتو قلق بشأن مستوى التعاون والشراكة بين روسيا والصين.
وذكر ستولتنبرغ، خلال مناقشة في "منتدى بروكسل" حول قمة الناتو المقرر عقدها في تموز/يوليو المقبل، إن "الناتو قلق بشأن التقارب والتعاون والشراكة بين روسيا والصين".
وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يرحب بالحوار بين الصين وأوكرانيا، مجددًا دعوة بكين إلى "إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".
وأكد ستولتنبرغ أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الصراع.
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على روسيا والصين، رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في بكين: "يتعين على الجانبين مواصلة تحديد جميع الفرص المحتملة للتعاون، ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتحسين أنظمة وآليات التعاون الثنائي، وتقوية وتوسيع أسس التعاون في مجال الطاقة، والتواصل المتبادل وخلق عوامل جديدة للنمو".