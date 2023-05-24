https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطان-عمان-يستعد-لزيارة-إيران-خلال-أيام-1077399098.html
سلطان عمان يستعد لزيارة إيران خلال أيام
سلطان عمان يستعد لزيارة إيران خلال أيام
يستعد سلطان عمان هيثم بن طارق للقيام بزيارة رسمية إلى إيران، يوم الأحد المقبل، من المقرر أن تستمر على مدى يومين. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T16:01+0000
2023-05-24T16:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكر ذلك تلفزيون سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بينما أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن ديوان البلاط السلطاني أصدر بيانا بهذا الشأن.وقال البيان إن زيارة سلطان عمان إلى إيران تهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين في الوقت الحالي وفي المستقبل.يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.وخلال تلك الزيارة تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
https://sputnikarabic.ae/20230521/سفير-سلطنة-عمان-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ما-تحمله-زيارة-السلطان-هيثم-بن-طارق-لمصر-1077276576.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج
العالم, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج
سلطان عمان يستعد لزيارة إيران خلال أيام
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يستعد سلطان عمان هيثم بن طارق للقيام بزيارة رسمية إلى إيران، يوم الأحد المقبل، من المقرر أن تستمر على مدى يومين.
القاهرة - سبوتنيك
. ذكر ذلك تلفزيون سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بينما أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن ديوان البلاط السلطاني أصدر بيانا بهذا الشأن.
وقال البيان إن زيارة سلطان عمان
إلى إيران تهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين، فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون
القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين في الوقت الحالي وفي المستقبل.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو/ أيار من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، الذي تمتلك بلاده علاقات مستقرة مع طهران.
وخلال تلك الزيارة تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان
، التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.