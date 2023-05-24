https://sputnikarabic.ae/20230524/شويغو-يتوعد-برد-صارم-وسريع-على-أي-عمليات-تخريب-أوكرانية--1077387409.html
شويغو يتوعد برد صارم وسريع على أي عمليات تخريب أوكرانية
شويغو يتوعد برد صارم وسريع على أي عمليات تخريب أوكرانية
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيرد بقسوة شديدة في حالة حدوث المزيد من عمليات التخريب الأوكرانية، مثل الهجوم على مقاطعة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:41+0000
2023-05-24T11:41+0000
2023-05-24T11:41+0000
روسيا
العالم
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وقال شويغو: "تم تحييد أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، فضلاً عن المركبات والعربات المدرعة، وسنواصل الرد بسرعة وبقسوة شديدة على مثل هذه الأعمال التي يقوم بها المسلحون الأوكرانيون".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وتتخذ القوات العسكرية والأمنية جميع الإجراءات للقضاء عليها.وألقى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، باللوم في هذا الهجوم على كييف ورعاتها في الخارج - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تظهر-خسائر-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077361864.html
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روسيا, العالم
شويغو يتوعد برد صارم وسريع على أي عمليات تخريب أوكرانية
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيرد بقسوة شديدة في حالة حدوث المزيد من عمليات التخريب الأوكرانية، مثل الهجوم على مقاطعة بيلغورود.
وقال شويغو: "تم تحييد أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، فضلاً عن المركبات والعربات المدرعة، وسنواصل الرد بسرعة وبقسوة شديدة على مثل هذه الأعمال التي يقوم بها المسلحون الأوكرانيون".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.
وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وتتخذ القوات العسكرية والأمنية جميع الإجراءات للقضاء عليها.
وألقى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، باللوم في هذا الهجوم على كييف ورعاتها في الخارج - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها.