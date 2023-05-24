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https://sputnikarabic.ae/20230524/صحيفة-كييف-تصر-على-حقها-بإبقاء-مرور-الغاز-الروسي-عبر-أراضيها-خوفا-من-خسارة-المداخيل-1077373362.html
صحيفة: كييف تصر على حقها بإبقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها خوفا من خسارة المداخيل
صحيفة: كييف تصر على حقها بإبقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها خوفا من خسارة المداخيل
كشفت صحيفة غربية أن أوكرانيا والشركة الغاز التابعة لها تصر على إبقاء الحقوق المرتبطة بعملية نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، وذلك من أجل توفير دخل مالي للميزانية... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T08:16+0000
2023-05-24T08:16+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن القادة السياسيين يصرون على عدم إغلاق أوكرانيا لخطوط الأنابيب، وذلك بهدف الحصول على المداخيل من نقل الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من حقيقة أن كييف طالبت الغرب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا وقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، فإن أوكرانيا تصر على إبقاء خط أنابيب الغاز مفتوحة لأنها تجلب مدخولا إضافيا للبلاد.وفقًا للصحيفة، تصر كييف على أن الصفقات الحالية تمنح نفوذًا معينًا لموسكو وتساعد في الحد من الأماكن التي يتم فيها القيام بضربات جوية.
https://sputnikarabic.ae/20230425/نظام-كييف-يعرض-على-الغرب-تزويده-بالغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-فقط---1076270505.html
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صحيفة: كييف تصر على حقها بإبقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها خوفا من خسارة المداخيل

08:16 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشفت صحيفة غربية أن أوكرانيا والشركة الغاز التابعة لها تصر على إبقاء الحقوق المرتبطة بعملية نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، وذلك من أجل توفير دخل مالي للميزانية العامة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن القادة السياسيين يصرون على عدم إغلاق أوكرانيا لخطوط الأنابيب، وذلك بهدف الحصول على المداخيل من نقل الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
نظام كييف يعرض على الغرب تزويده بالغاز الروسي عبر أوكرانيا فقط
25 أبريل, 12:47 GMT
وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من حقيقة أن كييف طالبت الغرب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا وقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، فإن أوكرانيا تصر على إبقاء خط أنابيب الغاز مفتوحة لأنها تجلب مدخولا إضافيا للبلاد.
وفقًا للصحيفة، تصر كييف على أن الصفقات الحالية تمنح نفوذًا معينًا لموسكو وتساعد في الحد من الأماكن التي يتم فيها القيام بضربات جوية.
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