https://sputnikarabic.ae/20230524/قطر-تقول-إنها-ملتزمة-بالاستثمار-في-مصر-وتستبعد-تقديم-منح-أخرى--1077403474.html
قطر تقول إنها ملتزمة بالاستثمار في مصر وتستبعد تقديم منح أخرى
قطر تقول إنها ملتزمة بالاستثمار في مصر وتستبعد تقديم منح أخرى
قالت قطر إنها ملتزمة بتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات التي تعهدت بها لمصر التي تعاني من ضائقة مالية، رغم أنها لم تفصح عن توقيت محدد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T19:03+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير المالية القطري علي الكواري، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى قطر الاقتصادي.وقال الكواري إن الدولة الغنية بالغاز تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس/آذار من العام الماضي، وأضاف "نحن ملتزمون بذلك".وأضاف أن الدوحة "منفتحة على المزيد من الاستثمارات في مصر و"تتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة".وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدة مصر في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري استبعد تقديم وديعة أخرى.وأضاف الوزير القطري: "ذلك لن يتكرر (..) مع مصر، الأمر تجاري بحت - مجرد تقديم المنح والمساعدات لم يعد هو الحال بالنسبة لقطر.. عندما يتعلق الأمر بالمنح والنقود والشيكات فقط، فقد أصبح الأمر صعبا للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20221109/قطر-تودع-مليار-دولار-في-البنك-المركزي-المصري-1069985370.html
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قطر تقول إنها ملتزمة بالاستثمار في مصر وتستبعد تقديم منح أخرى
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قالت قطر إنها ملتزمة بتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات التي تعهدت بها لمصر التي تعاني من ضائقة مالية، رغم أنها لم تفصح عن توقيت محدد.
جاء ذلك في تصريحات
صحفية أدلى بها وزير المالية القطري علي الكواري، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى قطر الاقتصادي.
وقال الكواري إن الدولة الغنية بالغاز تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس/آذار من العام الماضي، وأضاف "نحن ملتزمون بذلك".
وأضاف أن الدوحة "منفتحة على المزيد من الاستثمارات في مصر و"تتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة".
وأودعت قطر
ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدة مصر في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري استبعد تقديم وديعة أخرى.
وأضاف الوزير القطري: "ذلك لن يتكرر (..) مع مصر، الأمر تجاري بحت - مجرد تقديم المنح والمساعدات لم يعد هو الحال بالنسبة لقطر.. عندما يتعلق الأمر بالمنح والنقود والشيكات فقط، فقد أصبح الأمر صعبا للغاية".