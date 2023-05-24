قناة عبرية: إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية وانفجاره في الجو
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ شمال غربي الضفة الغربية تجاه مستوطنة إسرائيلية وانفجاره في الجو.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "عثر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) في قرية نزلة عيسى شمال الضفة الغربية على قاذفة زائفة استخدمت لإطلاق صاروخ محلي الصنع، وبدأت عملية التفتيش بعد أن وُزع على القنوات الفلسطينية تسجيل لعملية الإطلاق، التي كانت فاشلة".
ברשתות הפלסטיניות פרסמו מוקדם יותר תיעוד של שיגור רקטה לעבר היישוב שקד: "גדוד עיאש, שיגור רקטת קסאם 1 לעבר ההתנחלות שקד. מה שיבוא בהמשך יהיה גדול יותר". לפני זמן קצר כוח צה"ל איתר את המשגר בכפר נזלת pic.twitter.com/RL4QH7F9x1— ספיר ליפקין | Sapir Lipkin | سابير ليبكين (@sapirlipkin) May 24, 2023
ومطلع الشهر الجاري، مع بداية العملية العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة "الدرع والسهم"، كشف رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عن "إحباط" بنية تحتية لتصنيع الصواريخ في جنين.
כוח צה"ל איתר את המשגר בכפר נזלת, הרקטה התפוצצה באוויר לאחר ניסיון השיגור | לידיעה המלאה >>> https://t.co/3UyZ2VTdTI@ItayBlumental https://t.co/kI3Q3DvOlu— כאן חדשות (@kann_news) May 24, 2023
ووقتها، قال بار في نهاية اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت): "خلال الأسابيع الأخيرة أحبطنا خلية من جنين، كانت تنوي تصنيع وإطلاق قذتئف صاروخية من شمالي الضفة الغربية إلى إسرائيل".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مساء اليوم إن :" قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة قرب طولكرم عثرت على منصة اطلاق صواريخ وهمية حيث تم تحويلها لمعالجة قوات الأمن".
قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة قرب طولكرم عثرت على منصة اطلاق صواريخ وهمية حيث تم تحويلها لمعالجة قوات الامن— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 24, 2023
لكن، موقع "والا" العبري، قال: "حاول فلسطينيون من شمال الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) إطلاق صاروخ قرب قرية نزلة عيسى دون جدوى باتجاه مستوطنة شاكيد، ويقوم الجهاز الأمني بالتحقيق مع من يقف وراء المحاولة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وصلت القوات الى مكان الحادث وتجري مسوحات للمنطقة".
ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاروخ قيد الإطلاق موجه ناحية مستوطنات إسرائيلية، مع لافتة كُتب عليها "كتيبة العياش، إطلاق صاروخ "قسام 1" على مغتصبة شاكيد، الأربعاء 24 مايو/أيار، والقادم أعظم".