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https://sputnikarabic.ae/20230524/قناة-عبرية-إطلاق-صاروخ-تجاه-مستوطنة-إسرائيلية-بالضفة-الغربية-وانفجاره-في-الجو-1077400692.html
قناة عبرية: إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية وانفجاره في الجو
قناة عبرية: إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية وانفجاره في الجو
كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ شمال غربي الضفة الغربية تجاه مستوطنة إسرائيلية وانفجاره في الجو. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T16:24+0000
2023-05-24T16:24+0000
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وقالت قناة "كان" الرسمية: "عثر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) في قرية نزلة عيسى شمال الضفة الغربية على قاذفة زائفة استخدمت لإطلاق صاروخ محلي الصنع، وبدأت عملية التفتيش بعد أن وُزع على القنوات الفلسطينية تسجيل لعملية الإطلاق، التي كانت فاشلة".ومطلع الشهر الجاري، مع بداية العملية العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة "الدرع والسهم"، كشف رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عن "إحباط" بنية تحتية لتصنيع الصواريخ في جنين.ووقتها، قال بار في نهاية اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت): "خلال الأسابيع الأخيرة أحبطنا خلية من جنين، كانت تنوي تصنيع وإطلاق قذتئف صاروخية من شمالي الضفة الغربية إلى إسرائيل".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مساء اليوم إن :" قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة قرب طولكرم عثرت على منصة اطلاق صواريخ وهمية حيث تم تحويلها لمعالجة قوات الأمن".لكن، موقع "والا" العبري، قال: "حاول فلسطينيون من شمال الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) إطلاق صاروخ قرب قرية نزلة عيسى دون جدوى باتجاه مستوطنة شاكيد، ويقوم الجهاز الأمني ​​بالتحقيق مع من يقف وراء المحاولة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وصلت القوات الى مكان الحادث وتجري مسوحات للمنطقة".ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاروخ قيد الإطلاق موجه ناحية مستوطنات إسرائيلية، مع لافتة كُتب عليها "كتيبة العياش، إطلاق صاروخ "قسام 1" على مغتصبة شاكيد، الأربعاء 24 مايو/أيار، والقادم أعظم".
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

قناة عبرية: إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية وانفجاره في الجو

16:24 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ شمال غربي الضفة الغربية تجاه مستوطنة إسرائيلية وانفجاره في الجو.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "عثر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) في قرية نزلة عيسى شمال الضفة الغربية على قاذفة زائفة استخدمت لإطلاق صاروخ محلي الصنع، وبدأت عملية التفتيش بعد أن وُزع على القنوات الفلسطينية تسجيل لعملية الإطلاق، التي كانت فاشلة".
ومطلع الشهر الجاري، مع بداية العملية العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة "الدرع والسهم"، كشف رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عن "إحباط" بنية تحتية لتصنيع الصواريخ في جنين.
ووقتها، قال بار في نهاية اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت): "خلال الأسابيع الأخيرة أحبطنا خلية من جنين، كانت تنوي تصنيع وإطلاق قذتئف صاروخية من شمالي الضفة الغربية إلى إسرائيل".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مساء اليوم إن :" قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري في قرية نزلة قرب طولكرم عثرت على منصة اطلاق صواريخ وهمية حيث تم تحويلها لمعالجة قوات الأمن".
لكن، موقع "والا" العبري، قال: "حاول فلسطينيون من شمال الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) إطلاق صاروخ قرب قرية نزلة عيسى دون جدوى باتجاه مستوطنة شاكيد، ويقوم الجهاز الأمني ​​بالتحقيق مع من يقف وراء المحاولة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وصلت القوات الى مكان الحادث وتجري مسوحات للمنطقة".
ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاروخ قيد الإطلاق موجه ناحية مستوطنات إسرائيلية، مع لافتة كُتب عليها "كتيبة العياش، إطلاق صاروخ "قسام 1" على مغتصبة شاكيد، الأربعاء 24 مايو/أيار، والقادم أعظم".
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