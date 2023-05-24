https://sputnikarabic.ae/20230524/لافروف-الولايات-المتحدة-تتعمد-تصعيد-الموقف-حول-تايوان-1077374085.html

لافروف: الولايات المتحدة تتعمد تصعيد الموقف حول تايوان

لافروف: الولايات المتحدة تتعمد تصعيد الموقف حول تايوان

قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تصعّد الوضع حول تايوان عن عمد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T08:35+0000

2023-05-24T08:35+0000

2023-05-24T08:35+0000

سيرغي لافروف

روسيا

العالم

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وأضاف لافروف: "بالنسبة إلى موسكو يتم توجيه التهديدات والابتزاز من بعض الدول. ونرى كيف، في إطار استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، تصعّد الولايات المتحدة عن قصد الوضع حول تايوان".وتابع لافروف في الاجتماع الدولي للممثلين الرفيعي المستوى للشؤون الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي: "في مخططاتها التدميرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشرك واشنطن أتباعها ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأقصى".وقال: "إن دول الناتو متورطة بحكم القانون في الصراع في أوكرانيا، وهذا العمل غير المسؤول يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.وأشار لافروف إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.

https://sputnikarabic.ae/20230524/بوتين-الوضع-في-العالم-غير-مستقر-مع-زيادة-بؤر-جديدة-للتوتر-1077372715.html

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