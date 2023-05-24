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لافروف: الولايات المتحدة تتعمد تصعيد الموقف حول تايوان
لافروف: الولايات المتحدة تتعمد تصعيد الموقف حول تايوان
قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تصعّد الوضع حول تايوان عن عمد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T08:35+0000
2023-05-24T08:35+0000
سيرغي لافروف
روسيا
العالم
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وأضاف لافروف: "بالنسبة إلى موسكو يتم توجيه التهديدات والابتزاز من بعض الدول. ونرى كيف، في إطار استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، تصعّد الولايات المتحدة عن قصد الوضع حول تايوان".وتابع لافروف في الاجتماع الدولي للممثلين الرفيعي المستوى للشؤون الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي: "في مخططاتها التدميرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشرك واشنطن أتباعها ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأقصى".وقال: "إن دول الناتو متورطة بحكم القانون في الصراع في أوكرانيا، وهذا العمل غير المسؤول يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.وأشار لافروف إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.
https://sputnikarabic.ae/20230524/بوتين-الوضع-في-العالم-غير-مستقر-مع-زيادة-بؤر-جديدة-للتوتر-1077372715.html
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سيرغي لافروف, روسيا, العالم
سيرغي لافروف, روسيا, العالم

لافروف: الولايات المتحدة تتعمد تصعيد الموقف حول تايوان

08:35 GMT 24.05.2023
© Photoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تصعّد الوضع حول تايوان عن عمد.
وأضاف لافروف: "بالنسبة إلى موسكو يتم توجيه التهديدات والابتزاز من بعض الدول. ونرى كيف، في إطار استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ، تصعّد الولايات المتحدة عن قصد الوضع حول تايوان".
وتابع لافروف في الاجتماع الدولي للممثلين الرفيعي المستوى للشؤون الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي: "في مخططاتها التدميرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشرك واشنطن أتباعها ليس فقط في أوروبا ولكن أيضًا في الشرق الأقصى".
وقال: "إن دول الناتو متورطة بحكم القانون في الصراع في أوكرانيا، وهذا العمل غير المسؤول يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
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وأشار لافروف إلى أن العواصم الغربية تتلقى إشارات من روسيا حول عدم جواز صدام مباشر للقوات النووية، ولكن يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ.
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