تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
09:32 GMT 24.05.2023
08:36 GMT 24.05.2023
الصحة السودانية: مصرع 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
08:24 GMT 24.05.2023
05:23 GMT 23.05.2023
إطلاق نار متقطع وتحليق للطيران جنوبي أم درمان بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة
05:18 GMT 23.05.2023
اشتباكات في الخرطوم على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
23:59 GMT 22.05.2023
إعلام: هدوء حذر ببعض مناطق الخرطوم مع سريان الهدنة.. واشتباكات في مناطق آخرى
20:05 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية الأمريكية: هناك آلية مراقبة تدعمها واشنطن والرياض للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار القصير الأمد في السودان
19:12 GMT 21.05.2023
مستشار قائد الدعم السريع بالسودان: نأمل أن تتحول الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار ولن نخرج من المواقع التي سيطرنا عليها بعد انقلاب الجيش على قواتنا
18:21 GMT 21.05.2023
18:21 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة ٧ أيام في مدينة جدة وتشيد بالدور الهام والجهود التي بذلتها السعودية وأمريكا للوصول إلى هذا الاتفاق
17:52 GMT 21.05.2023
الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ترحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت في السودان
16:05 GMT 21.05.2023
16:05 GMT 21.05.2023
قوات الدعم السريع: نرحب بالتوقيع على اتفاق جدة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد ونؤكد التزامنا التام بالاتفاق الذي يبدأ مساء غد الاثنين
15:32 GMT 21.05.2023
15:24 GMT 21.05.2023
الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم
15:19 GMT 21.05.2023
السودان.. تجدد القصف الجوي في العاصمة الخرطوم
14:42 GMT 21.05.2023
الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان
14:28 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة في ليبيا ترحب باتفاق تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتعتبره تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
14:26 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية المصرية تهيب بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار دنقلا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو 2023.
14:01 GMT 21.05.2023