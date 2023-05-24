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https://sputnikarabic.ae/20230524/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T08:23+0000
2023-05-24T08:23+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

08:23 GMT 24.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:32 GMT 24.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
الصحة السودانية: مقتل 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
09:19 GMT
08:36 GMT 24.05.2023
الصحة السودانية: مصرع 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
08:24 GMT 24.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
واشنطن: سنحاسب كل من ارتكب جرائم حرب في السودان
06:56 GMT
05:23 GMT 23.05.2023
إطلاق نار متقطع وتحليق للطيران جنوبي أم درمان بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة
05:18 GMT 23.05.2023
اشتباكات في الخرطوم على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
23:59 GMT 22.05.2023
إعلام: هدوء حذر ببعض مناطق الخرطوم مع سريان الهدنة.. واشتباكات في مناطق آخرى
20:05 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية الأمريكية: هناك آلية مراقبة تدعمها واشنطن والرياض للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار القصير الأمد في السودان
19:12 GMT 21.05.2023
مستشار قائد الدعم السريع بالسودان: نأمل أن تتحول الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار ولن نخرج من المواقع التي سيطرنا عليها بعد انقلاب الجيش على قواتنا
18:21 GMT 21.05.2023
18:21 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة ٧ أيام في مدينة جدة وتشيد بالدور الهام والجهود التي بذلتها السعودية وأمريكا للوصول إلى هذا الاتفاق
17:52 GMT 21.05.2023
الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ترحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت في السودان
16:05 GMT 21.05.2023
16:05 GMT 21.05.2023
قوات الدعم السريع: نرحب بالتوقيع على اتفاق جدة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد ونؤكد التزامنا التام بالاتفاق الذي يبدأ مساء غد الاثنين
15:32 GMT 21.05.2023
15:24 GMT 21.05.2023
الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم
15:19 GMT 21.05.2023
السودان.. تجدد القصف الجوي في العاصمة الخرطوم
14:42 GMT 21.05.2023
الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان
14:28 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة في ليبيا ترحب باتفاق تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتعتبره تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
14:26 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية المصرية تهيب بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار دنقلا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو 2023.
14:01 GMT 21.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
مجلس التعاون الخليجي: وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام تحقيق السلام في السودان
21 مايو, 13:59 GMT
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