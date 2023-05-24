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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/مالي-بحاجة-ماسة-إلى-الأسمدة-وتأمل-في-الحصول-عليها-من-روسيا--1077365403.html
السفير المالي في واشنطن: مالي بحاجة ماسة إلى الأسمدة وتأمل في الحصول عليها من روسيا
السفير المالي في واشنطن: مالي بحاجة ماسة إلى الأسمدة وتأمل في الحصول عليها من روسيا
أعلن سفير جمهورية مالي لدى الولايات المتحدة، سيكو بيرتي، أن بلاده تأمل في الحصول على إمدادات كافية من الأسمدة الروسية في عام 2023 مشدداً على أن مالي بأمس... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T00:23+0000
2023-05-24T00:24+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير: "نأمل أن تكون هناك فرصة هذا العام لروسيا لتزويد مزارعينا بالسماد الكافي، وهو ما نحتاجه إليه كثيرا".وأضاف بيرتي أن بلاده تواجه أزمة نقص في الأسمدة منذ عام 2022 مرتبطة بالصراع في أوكرانيا.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-تستعد-لتزويد-كينيا-ونيجيريا-بدفعتين-من-الأسمدة-الروسية-1076153098.html
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أخبار مالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار مالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

السفير المالي في واشنطن: مالي بحاجة ماسة إلى الأسمدة وتأمل في الحصول عليها من روسيا

00:23 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 00:24 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن سفير جمهورية مالي لدى الولايات المتحدة، سيكو بيرتي، أن بلاده تأمل في الحصول على إمدادات كافية من الأسمدة الروسية في عام 2023 مشدداً على أن مالي بأمس الحاجة إليها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير: "نأمل أن تكون هناك فرصة هذا العام لروسيا لتزويد مزارعينا بالسماد الكافي، وهو ما نحتاجه إليه كثيرا".
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وأضاف بيرتي أن بلاده تواجه أزمة نقص في الأسمدة منذ عام 2022 مرتبطة بالصراع في أوكرانيا.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.
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