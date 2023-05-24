https://sputnikarabic.ae/20230524/مالي-بحاجة-ماسة-إلى-الأسمدة-وتأمل-في-الحصول-عليها-من-روسيا--1077365403.html

السفير المالي في واشنطن: مالي بحاجة ماسة إلى الأسمدة وتأمل في الحصول عليها من روسيا

السفير المالي في واشنطن: مالي بحاجة ماسة إلى الأسمدة وتأمل في الحصول عليها من روسيا

أعلن سفير جمهورية مالي لدى الولايات المتحدة، سيكو بيرتي، أن بلاده تأمل في الحصول على إمدادات كافية من الأسمدة الروسية في عام 2023 مشدداً على أن مالي بأمس... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T00:23+0000

2023-05-24T00:23+0000

2023-05-24T00:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار مالي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101336/22/1013362225_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_9dc869edc9b3a77cb38207d5b08aca51.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير: "نأمل أن تكون هناك فرصة هذا العام لروسيا لتزويد مزارعينا بالسماد الكافي، وهو ما نحتاجه إليه كثيرا".وأضاف بيرتي أن بلاده تواجه أزمة نقص في الأسمدة منذ عام 2022 مرتبطة بالصراع في أوكرانيا.ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.

https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-تستعد-لتزويد-كينيا-ونيجيريا-بدفعتين-من-الأسمدة-الروسية-1076153098.html

أخبار مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا