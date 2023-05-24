عربي
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
https://sputnikarabic.ae/20230524/مسؤول-إسرائيلي-كبير-صفقة-محتملة-للتطبيع-مع-السعودية-ستغير-قوانين-اللعبة-لأمننا-1077389433.html
مسؤول إسرائيلي: صفقة محتملة للتطبيع مع السعودية "ستغير قوانين اللعبة لأمننا"
مسؤول إسرائيلي: صفقة محتملة للتطبيع مع السعودية "ستغير قوانين اللعبة لأمننا"
شدد مسؤول إسرائيلي كبير على أهمية تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بالنسبة إلى أمن بلاده. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:05+0000
2023-05-24T12:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن صفقة التطبيع سوف "تغير قوانين اللعبة للأمن الإسرائيلي".وفي الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام معلومات عن تقدم في التطبيع مع السعودية بمساعدة واشنطن.وكشف أنه أجرى أخيرًا محادثة بالفيديو مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو.وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.ولم يصدر بيان رسمي من السعودية حول ما أورده كوهين ووسائل الإعلام العبرية، بشأن الاتصالات الجارية للتطبيع.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230520/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-التطبيع-مع-السعودية-مسألة-وقت-ومصالحتها-مع-إيران-لن-تكون-عقبة-1077242702.html
https://sputnikarabic.ae/20230417/نتنياهو-نسعى-لتطبيع-العلاقات-مع-السعودية-لإنهاء-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1076019898.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول إسرائيلي: صفقة محتملة للتطبيع مع السعودية "ستغير قوانين اللعبة لأمننا"

12:05 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 24.05.2023)
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبرTelegram
شدد مسؤول إسرائيلي كبير على أهمية تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بالنسبة إلى أمن بلاده.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن صفقة التطبيع سوف "تغير قوانين اللعبة للأمن الإسرائيلي".
وأضاف أن هناك "احتمالًا لصفقة"، لكنها ستتطلب شجاعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
وزير الخارجية الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية مسألة وقت ومصالحتها مع إيران لن تكون عقبة
20 مايو, 07:56 GMT
وفي الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام معلومات عن تقدم في التطبيع مع السعودية بمساعدة واشنطن.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة "تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".
وكشف أنه أجرى أخيرًا محادثة بالفيديو مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
نتنياهو: نسعى لتطبيع العلاقات مع السعودية كخطوة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي
17 أبريل, 15:39 GMT
وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.
ولم يصدر بيان رسمي من السعودية حول ما أورده كوهين ووسائل الإعلام العبرية، بشأن الاتصالات الجارية للتطبيع.
لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:23 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала