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مصر تصف بيان إثيوبيا الجديد بـ"المضلل" وتعتبره محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية
https://sputnikarabic.ae/20230524/مصر-تصف-بيان-إثيوبيا-الجديد-بـالمضلل-وتعتبره-محاولة-يائسة-للوقيعة-بين-الدول-العربية-والإفريقية-1077373506.html
مصر تصف بيان إثيوبيا الجديد بـ"المضلل" وتعتبره محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية
مصر تصف بيان إثيوبيا الجديد بـ"المضلل" وتعتبره محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية
وصفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، البيان الإثيوبي الصادر على قرار القمة العربية الأخيرة بـ"المضلل"، معتبرة ذلك "محاولة للوقيعة بين الدول العربية... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T08:14+0000
2023-05-24T08:23+0000
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وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن "بيان الخارجية الإثيوبية، تعقيبا علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللا ومليئا بالمغالطات، ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً".وأعرب أبو زيد، عن "أسفه لما حواه البيان من إدعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والإدعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع".
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم

مصر تصف بيان إثيوبيا الجديد بـ"المضلل" وتعتبره محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية

08:14 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 24.05.2023)
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يتبع
وصفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، البيان الإثيوبي الصادر على قرار القمة العربية الأخيرة بـ"المضلل"، معتبرة ذلك "محاولة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية".
وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن "بيان الخارجية الإثيوبية، تعقيبا علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللا ومليئا بالمغالطات، ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً".
وأعرب أبو زيد، عن "أسفه لما حواه البيان من إدعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والإدعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع".
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