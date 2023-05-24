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https://sputnikarabic.ae/20230524/مصر-نتطلع-لاستمرار-مهام-لجنة-66-لاستيفاء-الإطار-القانوني-للانتخابات-في-ليبيا-1077401519.html
مصر: نتطلع لاستمرار مهام لجنة "6+6" لاستيفاء الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا
مصر: نتطلع لاستمرار مهام لجنة "6+6" لاستيفاء الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا
أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، ترحيبها بجهود لجنة "6+6" المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T17:18+0000
2023-05-24T17:18+0000
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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 مايو/ أيار الجاري".وقالت الخارجية إن مصر "تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".وأمس الأول (الاثنين)، انطلقت اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6" بالمغرب، لبحث المواد الخلافية في القوانين والتصويت عليها.ومن المقرر أن تصوت اللجنة على المواد الخلافية، حال عدم التوافق عليها في الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام في المغرب، وذلك قبل إحالة القوانين للبرلمان لاعتمادها دون إجراء أي تعديلات عليها.وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، من أجل أن يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.وبحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/مصادر-تكشف-تفاصيل-اليوم-الأول-لاجتماعات-لجنة-66-الليبية-في-المغرب-1077349917.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن

مصر: نتطلع لاستمرار مهام لجنة "6+6" لاستيفاء الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا

17:18 GMT 24.05.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، ترحيبها بجهود لجنة "6+6" المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 مايو/ أيار الجاري".
وقالت الخارجية إن مصر "تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
مصادر تكشف تفاصيل اليوم الأول لاجتماعات لجنة "6+6" الليبية في المغرب
أمس, 14:02 GMT
وأمس الأول (الاثنين)، انطلقت اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6" بالمغرب، لبحث المواد الخلافية في القوانين والتصويت عليها.
ومن المقرر أن تصوت اللجنة على المواد الخلافية، حال عدم التوافق عليها في الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام في المغرب، وذلك قبل إحالة القوانين للبرلمان لاعتمادها دون إجراء أي تعديلات عليها.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، من أجل أن يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
برلماني ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومة "الدبيبة" والبعثة لم تطرح خارطة طريق مكتملة
21 مايو, 16:04 GMT
وبحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.
وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.
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