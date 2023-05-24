https://sputnikarabic.ae/20230524/مطاردة-لبقرة-ضالة-على-طريق-سريع-ومزدحم-في-أمريكا--1077393224.html
مطاردة لبقرة ضالة على طريق سريع ومزدحم في أمريكا... فيديو
مطاردة لبقرة ضالة على طريق سريع ومزدحم في أمريكا... فيديو
أبلغت شرطة ولاية ميشيغان، يوم الأحد، بأن بقرة هاربة تتجه إلى حركة المرور على طول الطريق "I-75" في مقاطعة أوكلاند في أمريكا. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T13:15+0000
2023-05-24T13:15+0000
2023-05-24T13:16+0000
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مجتمع
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وتم رصد البقرة في فيديو كاميرا مثبتة بسيارة وهي تمر عبر حركة المرور على الطريق السريع في المدينة.ويظهر مقطع الفيديو البقرة وهي تهرب من الرعاة الذين كانوا على خيول ودراجات ذات 4 عجلات، متجهةً نحو طريق "I-75" في ولاية ميشيغان.وبحسب شرطة ولاية ميشيغان: "تم استدعاء فريق من الرعاة بعد أن علقت البقرة في حفرة عميقة بالقرب من الطريق السريع، وتمت السيطرة عليها في النهاية وأعيدت إلى المرعى".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مطاردة لبقرة ضالة على طريق سريع ومزدحم في أمريكا... فيديو
13:15 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أبلغت شرطة ولاية ميشيغان، يوم الأحد، بأن بقرة هاربة تتجه إلى حركة المرور على طول الطريق "I-75" في مقاطعة أوكلاند في أمريكا.
وتم رصد البقرة في فيديو كاميرا مثبتة بسيارة وهي تمر عبر حركة المرور على الطريق السريع في المدينة.
ويظهر مقطع الفيديو البقرة وهي تهرب من الرعاة الذين كانوا على خيول ودراجات ذات 4 عجلات، متجهةً نحو طريق "I-75" في ولاية ميشيغان.
وبحسب شرطة ولاية ميشيغان: "تم استدعاء فريق من الرعاة بعد أن علقت البقرة في حفرة عميقة بالقرب من الطريق السريع، وتمت السيطرة عليها في النهاية وأعيدت إلى المرعى".