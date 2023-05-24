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https://sputnikarabic.ae/20230524/مقتل-4-أشخاص-جراء-انفجار-في-باكستان-1077377544.html
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في باكستان
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في باكستان
أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T10:49+0000
2023-05-24T10:49+0000
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باكستان
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.وذكر موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".وقبل بضعة أيام، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.ونقلت صحيفة "دوان" الباكستانية، يوم السبت الماضي، عن بيان صادر عن الخدمة الإعلامية للجيش، قولها: "هاجمت جماعة إرهابية منشأة تم إنشاؤها حديثا للمساعدة في التحقق من محاولات الابتزاز التي تستهدف مناجم الفحم في المنطقة."وأضاف البيان أن " القوات الأمنية في مكان الحادث استجابت بسرعة لإطلاق النار وصدت الهجوم الإرهابي. لكن في تبادل إطلاق النار العنيف الذي أعقب ذلك، قتل ثلاثة جنود، بينما قتل إرهابي واحد على يد قوات الأمن".وفي وقت سابق، قتل عشرة أشخاص وأصيب 1750 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في باكستان.وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/عمران-خان-أعمال-العنف-التي-شهدتها-باكستان-جزء-من-مؤامرة-لحظر-حزب-حركة-الإنصاف-1077142245.html
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العالم, باكستان
العالم, باكستان

مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في باكستان

10:49 GMT 24.05.2023
© AFP 2023 / Banaras Khanانفجار في فندق 5 نجوم "سيرينا" في غرب باكستان، 21 أبريل 2021
انفجار في فندق 5 نجوم سيرينا في غرب باكستان، 21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / Banaras Khan
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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.
وذكر موقع "جيو نيوز" الباكستاني: " وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة".
وقبل بضعة أيام، هاجم مسلحون موقعا عسكريا في منطقة زارغون في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.
ونقلت صحيفة "دوان" الباكستانية، يوم السبت الماضي، عن بيان صادر عن الخدمة الإعلامية للجيش، قولها: "هاجمت جماعة إرهابية منشأة تم إنشاؤها حديثا للمساعدة في التحقق من محاولات الابتزاز التي تستهدف مناجم الفحم في المنطقة."
وأضاف البيان أن " القوات الأمنية في مكان الحادث استجابت بسرعة لإطلاق النار وصدت الهجوم الإرهابي. لكن في تبادل إطلاق النار العنيف الذي أعقب ذلك، قتل ثلاثة جنود، بينما قتل إرهابي واحد على يد قوات الأمن".
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وفي وقت سابق، قتل عشرة أشخاص وأصيب 1750 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في باكستان.
وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة، كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
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