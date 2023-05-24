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مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
https://sputnikarabic.ae/20230524/موسكو-تقدم-نصيحة-لواشنطن-بشأن-إمداد-كييف-بالأسلحة-1077389306.html
موسكو تقدم نصيحة لواشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة
موسكو تقدم نصيحة لواشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتوجب على وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى حقيقة أن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا تذهب إلى... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:07+0000
2023-05-24T12:07+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بدلاً من الحشو، تحتاج وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعامل مع موضوع محدد يتعلق بالأسلحة، أي عمليات التسليم غير المنضبطة التي ينفذونها من خلال هياكلهم إلى المنطقة بحجة مساعدة نظام كييف".ونصحت زاخاروفا أمريكا بالاهتمام بحقيقة أن الأسلحة المقدمة كجزء من المساعدة لنظام كييف ينتهي بها الحال على الفور في السوق السوداء.يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-الروسية-توريد-أسلحة-إلى-كييف-لن-يلغي-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1077376346.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو تقدم نصيحة لواشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة

12:07 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتوجب على وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى حقيقة أن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا تذهب إلى السوق السوداء ولا يتم توزيعها فقط في أوروبا، ولكن أيضًا في مناطق أخرى.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بدلاً من الحشو، تحتاج وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعامل مع موضوع محدد يتعلق بالأسلحة، أي عمليات التسليم غير المنضبطة التي ينفذونها من خلال هياكلهم إلى المنطقة بحجة مساعدة نظام كييف".

وتابعت: "لكن في الواقع، هذه الأسلحة منذ فترة طويلة لاتذهب فقط إلى أنحاء القارة الأوروبية وفي دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها انتقلت بالفعل إلى قارات أخرى".

وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: توريد أسلحة إلى كييف لن يلغي أهداف العملية العسكرية الخاصة
09:50 GMT
ونصحت زاخاروفا أمريكا بالاهتمام بحقيقة أن الأسلحة المقدمة كجزء من المساعدة لنظام كييف ينتهي بها الحال على الفور في السوق السوداء.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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