https://sputnikarabic.ae/20230524/موسكو-تقدم-نصيحة-لواشنطن-بشأن-إمداد-كييف-بالأسلحة-1077389306.html
موسكو تقدم نصيحة لواشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة
موسكو تقدم نصيحة لواشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتوجب على وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى حقيقة أن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا تذهب إلى... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:07+0000
2023-05-24T12:07+0000
2023-05-24T12:07+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بدلاً من الحشو، تحتاج وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعامل مع موضوع محدد يتعلق بالأسلحة، أي عمليات التسليم غير المنضبطة التي ينفذونها من خلال هياكلهم إلى المنطقة بحجة مساعدة نظام كييف".ونصحت زاخاروفا أمريكا بالاهتمام بحقيقة أن الأسلحة المقدمة كجزء من المساعدة لنظام كييف ينتهي بها الحال على الفور في السوق السوداء.يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-الروسية-توريد-أسلحة-إلى-كييف-لن-يلغي-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1077376346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
موسكو تقدم نصيحة لواشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتوجب على وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى حقيقة أن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا تذهب إلى السوق السوداء ولا يتم توزيعها فقط في أوروبا، ولكن أيضًا في مناطق أخرى.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بدلاً من الحشو، تحتاج وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعامل مع موضوع محدد يتعلق بالأسلحة، أي عمليات التسليم غير المنضبطة التي ينفذونها من خلال هياكلهم إلى المنطقة بحجة مساعدة نظام كييف".
وتابعت: "لكن في الواقع، هذه الأسلحة منذ فترة طويلة لاتذهب فقط إلى أنحاء القارة الأوروبية وفي دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها انتقلت بالفعل إلى قارات أخرى".
ونصحت زاخاروفا أمريكا بالاهتمام بحقيقة أن الأسلحة المقدمة كجزء من المساعدة لنظام كييف ينتهي بها الحال على الفور في السوق السوداء.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.