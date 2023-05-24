https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-روسيا-والصين-تواجهان-بحزم-تطلعات-بعض-الدول-لفرض-إرادتها-من-خلال-العقوبات-1077377859.html
ميشوستين: روسيا والصين تواجهان بحزم تطلعات بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات
ميشوستين: روسيا والصين تواجهان بحزم تطلعات بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات
صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T10:47+0000
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بكين- سبوتنيك. تأتي تصريحات ميشوستين في ظل معارضة روسيا والصين لمحاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية، واستخدام العقوبات غير القانونية لفرض الإرادة على الدول المستقلة.وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة والتعاون القائم منذ قرون، والتي تربط بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.وتابع ميشوستين "بالنسبة لنا، فإن هذا يكتسب أهمية خاصة في مواجهة الاضطرابات المتزايدة على الساحة الدولية، بلدينا معا يعارضان محاولات الغرب الجماعي للحفاظ على الهيمنة العالمية، واستخدام العقوبات غير القانونية لفرض الإرادة على الدول المستقلة".وفي وقت سابق، صرح ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليًا مستوى غير مسبوق من التقدم.وأوضح ميشوستين خلال الاجتماع مع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين: "قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات".ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/الخارجية-الصينية-التعاون-بين-الصين-وروسيا-ليس-موجها-ضد-أطراف-ثالثة-1077333802.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الأخبار
ميشوستين: روسيا والصين تواجهان بحزم تطلعات بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات
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صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن بلاده والصين، ستواجهان بحزم بعض الدول لفرض إرادتها من خلال العقوبات، وتخلقان الظروف للمضي قدما.
بكين- سبوتنيك. تأتي تصريحات ميشوستين في ظل معارضة روسيا والصين لمحاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية، واستخدام العقوبات غير القانونية لفرض الإرادة على الدول المستقلة.
وأضاف رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ: "إننا نقدر بصدق علاقات حسن الجوار والشراكة
والتعاون القائم منذ قرون، والتي تربط بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.
وتابع ميشوستين "بالنسبة لنا، فإن هذا يكتسب أهمية خاصة في مواجهة الاضطرابات المتزايدة على الساحة الدولية، بلدينا معا يعارضان محاولات الغرب الجماعي للحفاظ على الهيمنة العالمية، واستخدام العقوبات غير القانونية لفرض الإرادة على الدول المستقلة".
وفي وقت سابق، صرح ميشوستين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليًا مستوى غير مسبوق من التقدم.
وأوضح ميشوستين خلال الاجتماع مع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين: "قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات".
ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.
تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب
في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.