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https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان
ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T03:57+0000
2023-05-24T03:57+0000
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بكين – سبوتنيك. وقال ميشوستين خلال محادثاته في بكين مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ: "أنا متأكد من أننا هذا العام لن نفي فقط بالمهمة التي حددها رئيسا دولتينا لزيادة التجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، ولكننا سنتجاوز هذه العتبة المميزة أيضًا".وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن 70 بالمائة من التسويات المالية عبر الحدود بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية، بالروبل واليوان، مؤكداً أن التعاون في قطاع الطاقة اكتسب طابعا استراتيجياً.وقال ميشوستين:ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الحكومة-الروسية-العلاقات-بين-روسيا-والصين-وصلت-لمستوى-عال-غير-مسبوق-1077366480.html
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ميخائيل ميشوستين, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
ميخائيل ميشوستين, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان

03:57 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية.
بكين – سبوتنيك. وقال ميشوستين خلال محادثاته في بكين مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ: "أنا متأكد من أننا هذا العام لن نفي فقط بالمهمة التي حددها رئيسا دولتينا لزيادة التجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، ولكننا سنتجاوز هذه العتبة المميزة أيضًا".
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وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن 70 بالمائة من التسويات المالية عبر الحدود بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية، بالروبل واليوان، مؤكداً أن التعاون في قطاع الطاقة اكتسب طابعا استراتيجياً.
وقال ميشوستين:
"روسيا تحتل المرتبة الأولى في إمدادات النفط إلى الصين، وصادرات الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء آخذة في النمو".
ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.
تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.
وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.
خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.
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