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https://sputnikarabic.ae/20230524/نائب-الرئيس-الإيراني-يعلن-عن-تنسيق-بين-دول-عدة-للاستغناء-عن-الدولار-في-تعاملاتها-1077372001.html
نائب الرئيس الإيراني يعلن عن تنسيق بين دول عدة للاستغناء عن الدولار في تعاملاتها
نائب الرئيس الإيراني يعلن عن تنسيق بين دول عدة للاستغناء عن الدولار في تعاملاتها
أعلن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، عن ترتيبات بين مجموعة من الدول، تستهدف الاستغناء عن الدولار في التعاملات بينها. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:20+0000
2023-05-24T07:58+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال مخبر، خلال اجتماع رؤساء المصارف الآسيوية، الذي يضم 9 دول، الأربعاء، إن "العمل جار على الاستغناء عن الدولار في التعاملات بين الدول المشاركة في الاجتماع".كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن أن 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية.وفي السياق، قالت السلطات الإندونيسية إن دول الآسيان تخطط للتعامل التجاري فيما بينها بعملاتها المحلية.وتدرس دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إمكانية إنشاء عملة مشتركة لتقليل الاعتماد على الدولار.وسبق أن حذر الملياردير الأمريكي، راي داليو، من أن عدد الدول التي تفضل الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كعملة دولية احتياطية تستخدم في التجارة العالمية يتناقص، في إشارة إلى أن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي بدأت تتراجع بقوة.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ميشوستين-70-بالمئة-من-التسويات-المالية-بين-روسيا-والصين-تجري-بالروبل-واليوان-1077366670.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, أخبار إيران, إيران
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم, أخبار إيران, إيران

نائب الرئيس الإيراني يعلن عن تنسيق بين دول عدة للاستغناء عن الدولار في تعاملاتها

07:20 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 24.05.2023)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEعملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، عن ترتيبات بين مجموعة من الدول، تستهدف الاستغناء عن الدولار في التعاملات بينها.
طهران - سبوتنيك. وقال مخبر، خلال اجتماع رؤساء المصارف الآسيوية، الذي يضم 9 دول، الأربعاء، إن "العمل جار على الاستغناء عن الدولار في التعاملات بين الدول المشاركة في الاجتماع".
كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن أن 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
ميشوستين: 70 بالمئة من التسويات المالية بين روسيا والصين تجري بالروبل واليوان
03:57 GMT

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن التحول نحو العملات المحلية في التسويات المالية بين الدول بدلا من الدولار الأمريكي، أصبح نهجاً لا يمكن إيقافه، مشيرا إلى أن دولرة الاقتصاد العالمي تفيد أطرافاً دولية دون أخرى.

وفي السياق، قالت السلطات الإندونيسية إن دول الآسيان تخطط للتعامل التجاري فيما بينها بعملاتها المحلية.
وتدرس دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إمكانية إنشاء عملة مشتركة لتقليل الاعتماد على الدولار.
وسبق أن حذر الملياردير الأمريكي، راي داليو، من أن عدد الدول التي تفضل الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كعملة دولية احتياطية تستخدم في التجارة العالمية يتناقص، في إشارة إلى أن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي بدأت تتراجع بقوة.
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