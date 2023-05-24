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https://sputnikarabic.ae/20230524/ناريشكين-لندن-تحاول-بكل-قوتها-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بعدم-جدوى-السلام-في-أوكرانيا-1077374587.html
ناريشكين: لندن تحاول بكل قوتها إقناع الاتحاد الأوروبي بعدم جدوى السلام في أوكرانيا
ناريشكين: لندن تحاول بكل قوتها إقناع الاتحاد الأوروبي بعدم جدوى السلام في أوكرانيا
أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن بريطانيا تحاول إقناع الأوروبيين بعدم جدوى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T08:40+0000
2023-05-24T08:40+0000
روسيا
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وقال ناريشكين خلال اجتماع أمني دولي: إنه "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها المخابرات الخارجية الروسية تقوم لندن بشكل مكثف بإقناع شركائها الأوروبيين بعدم جدوى التوصل إلى أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا على الأقل طالما أن كييف قادرة على ضرب روسيا".وأشار ناريشكين إلى أنه خلال محادثات إسطنبول خلال العام الماضي، كادت موسكو وكييف أن تتفقا على تسوية معينة، لكن التدخل الأمريكي والبريطاني أحبط ذلك ومنعتا بشدة أتباعهما في كييف من إجراء مفاوضات سلام مع الجانب الروسي.جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروسيا ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/زيلينسكي-يقول-إنه-غير-مستعد-الآن-للتفاوض-مع-روسيا-1067612948.html
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روسيا

ناريشكين: لندن تحاول بكل قوتها إقناع الاتحاد الأوروبي بعدم جدوى السلام في أوكرانيا

08:40 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن بريطانيا تحاول إقناع الأوروبيين بعدم جدوى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال ناريشكين خلال اجتماع أمني دولي: إنه "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها المخابرات الخارجية الروسية تقوم لندن بشكل مكثف بإقناع شركائها الأوروبيين بعدم جدوى التوصل إلى أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا على الأقل طالما أن كييف قادرة على ضرب روسيا".
وأشار ناريشكين إلى أنه خلال محادثات إسطنبول خلال العام الماضي، كادت موسكو وكييف أن تتفقا على تسوية معينة، لكن التدخل الأمريكي والبريطاني أحبط ذلك ومنعتا بشدة أتباعهما في كييف من إجراء مفاوضات سلام مع الجانب الروسي.
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جدير بالذكر، أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، التي بدأت في بيلاروسيا ومن ثم انتقلت إلى إسطنبول، توقفت بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني باستمرارها، رغم أن روسيا اتخذت خطوات حسن نية لإنجاحها، ومن بينها انسحاب القوات من مقاطعتي كييف وتشرنيغوف.
وتراجعت سلطات كييف عن كل الوعود، التي قطعتها على نفسها خلال اجتماع إسطنبول، ومن بينها التعهد بعدم الانضمام إلى الأحلاف والتكتلات الغربية.
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