https://sputnikarabic.ae/20230524/نتائج-قمة-مجموعة-السبع-في-هيروشيما-1077390710.html
نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما
نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما
انعقدت قمة "مجموعة السبع" (G7) في مدينة هيروشيما اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار. وأعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا عن نتائج قمة "مجموعة السبع"... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:43+0000
2023-05-24T12:43+0000
2023-05-24T12:43+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مجموعة السبع الكبار
أخبار اليابان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/18/1077390554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_beadbcb2873c31039216ed96fc3339a7.png
استمع ايصا إلى - ما هدف مجموعة السبع من إنشاء منصة لمواجهة "الإكراه الاقتصادي"؟
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/18/1077390554_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bcf66c966f8d25e9da35e272e3aa5742.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, مجموعة السبع الكبار, أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, مجموعة السبع الكبار, أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما
تابعنا عبر
انعقدت قمة "مجموعة السبع" (G7) في مدينة هيروشيما اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار. وأعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا عن نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.