عربي
مصدر لـ"سبوتنيك": إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230524/نتائج-قمة-مجموعة-السبع-في-هيروشيما-1077390710.html
نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما
نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما
انعقدت قمة "مجموعة السبع" (G7) في مدينة هيروشيما اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار. وأعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا عن نتائج قمة "مجموعة السبع"... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T12:43+0000
2023-05-24T12:43+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مجموعة السبع الكبار
أخبار اليابان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/18/1077390554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_beadbcb2873c31039216ed96fc3339a7.png
استمع ايصا إلى - ما هدف مجموعة السبع من إنشاء منصة لمواجهة "الإكراه الاقتصادي"؟
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/18/1077390554_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bcf66c966f8d25e9da35e272e3aa5742.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, مجموعة السبع الكبار, أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, مجموعة السبع الكبار, أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика

نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما

12:43 GMT 24.05.2023
تابعنا عبرTelegram
انعقدت قمة "مجموعة السبع" (G7) في مدينة هيروشيما اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار. وأعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا عن نتائج قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.
استمع ايصا إلى - ما هدف مجموعة السبع من إنشاء منصة لمواجهة "الإكراه الاقتصادي"؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع08:23 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала