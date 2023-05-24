https://sputnikarabic.ae/20230524/نيبينزيا-الولايات-المتحدة-فقدت-حيادها-في-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1077402497.html
نيبينزيا: الولايات المتحدة فقدت حيادها في الصراع العربي الإسرائيلي
نيبينزيا: الولايات المتحدة فقدت حيادها في الصراع العربي الإسرائيلي
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة فقدت أخيرًا حيادها بشأن قضية الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T18:26+0000
2023-05-24T18:26+0000
2023-05-24T18:26+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "المعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين تتجلى بوضوح في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتواصل الولايات المتحدة محاولاتها الأحادية الجانب لعكس التدهور على الأرض من خلال استبدال العالم السياسي الحقيقي بالعالم الاقتصادي".وأكد نيبينزيا: "المفارقة الرئيسية هنا هي أن واشنطن، التي تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط، فقدت منذ فترة طويلة وبشكل كامل الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط النزيه".وبحسب المندوب الدائم، فإن قرار الإدارة السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتعارض مع التزام الولايات المتحدة بالقرارات الرئيسية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الاتحاد-الأوروبي-إسرائيل-تقوم-بأعمال-عنف-وإكراه-ضد-الفلسطينيين-1077394414.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
نيبينزيا: الولايات المتحدة فقدت حيادها في الصراع العربي الإسرائيلي
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة فقدت أخيرًا حيادها بشأن قضية الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "المعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين تتجلى بوضوح في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتواصل الولايات المتحدة محاولاتها الأحادية الجانب لعكس التدهور على الأرض من خلال استبدال العالم السياسي الحقيقي بالعالم الاقتصادي".
ووفقا له، من خلال عرقلة عمل الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة تروج بعناد للتطبيع العربي الإسرائيلي، متجاوزة الحل العادل للمشكلة الفلسطينية.
وأكد نيبينزيا: "المفارقة الرئيسية هنا هي أن واشنطن، التي تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط، فقدت منذ فترة طويلة وبشكل كامل الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط النزيه".
وبحسب المندوب الدائم، فإن قرار الإدارة السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتعارض مع التزام الولايات المتحدة بالقرارات الرئيسية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.