https://sputnikarabic.ae/20230524/هل-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-إس-350-فيتياز-أفضل-من-باتريوت-الأمريكي؟-1077402070.html

هل نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 350 فيتياز" أفضل من "باتريوت" الأمريكي؟

هل نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 350 فيتياز" أفضل من "باتريوت" الأمريكي؟

بعد أن تمكن من إسقاط العديد من المروحيات والطائرات المسيرة الأوكرانية، أثيرت التساؤلات حول قدرات نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع "إس 350 فيتياز" والمقارنات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T17:53+0000

2023-05-24T17:53+0000

2023-05-24T17:53+0000

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كشف مصدر مطلع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-350 فيتياز"، أسقطت العديد من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الأوكرانية في نطاق العملية العسكرية الخاصة في وضع ألي كامل.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه "لأول مرة في العالم، تمكن نظام فيتياز من الكشف الآلي وتعقب وتدمير الأهداف الجوية الأوكرانية خلال القتال".فما هو نظام "إس-350 فيتياز"؟"إس 350"، هو نظام صاروخي أرض جو متنقل دخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية في عام 2019.تم تصميمه لتدمير كل من الأهداف البالستية والديناميكية الهوائية والتي تشمل الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار وصواريخ كروز لا سيما "توماهوك" الأمريكية و"ستورم شادو" البريطانية.ويمكن أن يوضع نظام "إس 350" المثبت على هيكل معدني خاص مزود بعجلات، في حالة تأهب في أقل من 5 دقائق.كما أنه قادر على الاشتباك في آن واحد مع 16 هدفا ديناميكيا هوائيا و12 هدفا باليستيا.ما هو مدى صواريخ نظام إس 350 فيتياز؟هذا النظام مزود بصواريخ "9M96" و"9M100" المتوسطة والقصيرة المدى والتي تطلق عبر ما يسمى الإطلاق العمودي "البارد".ويستطيع هذا النظام تدمير أهداف هوائية في مدى يصل إلى 120 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا.بقدر ما يتعلق الأمر بالأهداف الباليستية، فإن الأرقام تقف عند 30 كم و25 كم على التوالي.هل نظام إس 350 أفضل من باتريوت الأمريكي؟ردا على هذا السؤال، قال الخبير العسكري المقيم في موسكو ألكسندر ميخائيليوف لوسائل إعلام روسية إنه على الرغم من حقيقة أن فيتياز يمكن أن يقارن بنظام باتريوت فيما يتعلق بخصائص الأداء، إلا أن إس 350 يتحرك بشكل أسرع وقادر على ضرب أهداف تحلق على مستوى منخفض.ونقلت وسائل إعلام روسية عن الخبير العسكري يوري كنوتوف إشادته بقدرة ذخيرة نظام إس 350، موضحا أن كتيبة واحدة من هذا النظام كافية لصد غارة جوية ضخمة للعدو.ورأى أنه في أن هذا النظام يتمتع بقدرات كبيرة تتعلق بإمكانية تطويره، نظرا لأنه أنشئ على أساس "الهندسة المعمارية المفتوحة".واختتم كنوتوف بالقول: "في المستقبل، يمكن تحسين النظام عن طريق استبدال مكونات معينة. وهذا سيزيد بشكل كبير من قدراته التقنية وأدائه القتالي. إس 350 هو ابتكار ونظام فريد من نوعه لا تمتلكه دولة أخرى سوى روسيا".

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