https://sputnikarabic.ae/20230524/وزارة-الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-منظومة-الدفاع-الجوي-ناسامز-إلى-أوكرانيا-1077406087.html
وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا
وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "ناسامز" ومعدات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T20:38+0000
2023-05-24T20:38+0000
2023-05-24T20:38+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102933/98/1029339883_0:153:2200:1391_1920x0_80_0_0_f57bdb738133400b9e1976cd112d378e.jpg
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "أوكرانيا لديها حاجة ملحة لبناء أسلحة للدفاع ضد الضربات الصاروخية والجوية الروسية. الحصول على هذه الأسلحة واستخدامها الفعال سيعزز قدرة أوكرانيا على حماية مواطنيها والبنية التحتية الوطنية الحيوية".وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة، وسيكون أمام الهيئة التشريعية الآن شهر للنظر فيها وتمريرها.يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الولايات-المتحدة-تعقد-اجتماعا-لمانحي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077364860.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102933/98/1029339883_0:0:2200:1651_1920x0_80_0_0_1f81cff865146676b51a7e9995ca8723.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "ناسامز" ومعدات ذات الصلة إلى أوكرانيا بقيمة 285 مليون دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "أوكرانيا لديها حاجة ملحة لبناء أسلحة للدفاع ضد الضربات الصاروخية والجوية الروسية. الحصول على هذه الأسلحة واستخدامها الفعال سيعزز قدرة أوكرانيا على حماية مواطنيها والبنية التحتية الوطنية الحيوية".
وبحسب وزارة الدفاع، فإن هذه الصفقة "ستخدم أهداف ومصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي"، لأنها تتضمن تقديم مساعدة عسكرية لـ"شريك يحافظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة، وسيكون أمام الهيئة التشريعية الآن شهر للنظر فيها وتمريرها.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.