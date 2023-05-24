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وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا
وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "ناسامز" ومعدات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T20:38+0000
2023-05-24T20:38+0000
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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "أوكرانيا لديها حاجة ملحة لبناء أسلحة للدفاع ضد الضربات الصاروخية والجوية الروسية. الحصول على هذه الأسلحة واستخدامها الفعال سيعزز قدرة أوكرانيا على حماية مواطنيها والبنية التحتية الوطنية الحيوية".وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة، وسيكون أمام الهيئة التشريعية الآن شهر للنظر فيها وتمريرها.يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الولايات-المتحدة-تعقد-اجتماعا-لمانحي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077364860.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة الدفاع الجوي "ناسامز" إلى أوكرانيا

20:38 GMT 24.05.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway / مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway /
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "ناسامز" ومعدات ذات الصلة إلى أوكرانيا بقيمة 285 مليون دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "أوكرانيا لديها حاجة ملحة لبناء أسلحة للدفاع ضد الضربات الصاروخية والجوية الروسية. الحصول على هذه الأسلحة واستخدامها الفعال سيعزز قدرة أوكرانيا على حماية مواطنيها والبنية التحتية الوطنية الحيوية".

وبحسب وزارة الدفاع، فإن هذه الصفقة "ستخدم أهداف ومصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي"، لأنها تتضمن تقديم مساعدة عسكرية لـ"شريك يحافظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أمس, 23:20 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بهذه الصفقة، وسيكون أمام الهيئة التشريعية الآن شهر للنظر فيها وتمريرها.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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