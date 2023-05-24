https://sputnikarabic.ae/20230524/وزيرة-المرأة-التونسية-69-من-حاملي-الدكتوراه-في-بلادنا-نساء-1077396143.html

وزيرة المرأة التونسية: 69% من حاملي الدكتوراه في بلادنا نساء

وزيرة المرأة التونسية: 69% من حاملي الدكتوراه في بلادنا نساء

صرحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج موسى، اليوم الأربعاء، بأن 69% من حاملي درجة الدكتوراه في بلادها هن من النساء. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T14:24+0000

2023-05-24T14:24+0000

2023-05-24T14:24+0000

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وذكرت قناة "نسمة" التونسية إن تصريحات موسى جاءت خلال افتتاحها ندوة حول "تمكين المرأة في المتوسّط: رؤية تونسيّة"، بجزيرة جربة.أكدت الوزيرة خلال ذلك أنه يتم العمل على تطوير مناخ ريادة النساء والفتيات التونسيات للمؤسسات المتوسطة وأن الوزارة بصدد إحداث ورشة متعددة القطاعات وتشاركية لوضع استراتيجية وطنيّة للنهوض بمشاركة النساء في ريادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.ولفتت موسى إلى الحضور الكبير للإناث في مرحلة التعليم العالي بنسبة 68% لتمثل بذلك الخريجات ثلثي خريجي التعليم العالي، ونسبة 69% من النساء من حاملي شهادة الدكتوراه وحوالي 57% نسبة الباحثات التونسيات و50% نسبة القاضيات في سلك القضاء.وبرهنت الوزير بتلك الإحصاءات على نفاذ المرأة التونسية إلى مواقع القرار والمسؤولية وفي الوظائف العليا بنسبة 37 % في الوظيفة العمومية ونسبة 31% من مجموع الخطط الوظيفية و37% من جملة المديرين العاميين و30% من المديرين.وأشادت موسى بترأس نجلاء بودن رئاسة الحكومة كأول امرأة في تونس والعالم العربي وهو ما انعكس على نفاذ المرأة لمواقع القرار والمسؤولية، مبينة أن كل هذه المؤشرات الإحصائية تؤكد العلاقة الوثيقة بين جودة التعليم والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفتيات والنساء.وأعلنت الوزير تسليم 1640 إخطارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية بـ 24 ولاية باعتمادات بلغت 16 مليون دينار منها 138 مشروعا صغيرا ومتوسطا، إلى جانب تسجيل قرابة 10 آلاف طلب على منصة "رائدات" لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار تونسي.

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