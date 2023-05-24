https://sputnikarabic.ae/20230524/وزيرة-المرأة-التونسية-69-من-حاملي-الدكتوراه-في-بلادنا-نساء-1077396143.html
وزيرة المرأة التونسية: 69% من حاملي الدكتوراه في بلادنا نساء
وزيرة المرأة التونسية: 69% من حاملي الدكتوراه في بلادنا نساء
صرحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج موسى، اليوم الأربعاء، بأن 69% من حاملي درجة الدكتوراه في بلادها هن من النساء. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:24+0000
2023-05-24T14:24+0000
2023-05-24T14:24+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/36/1043573634_6:0:1019:570_1920x0_80_0_0_1a8a01160046f4e8959e1f5119dd7e2d.jpg
وذكرت قناة "نسمة" التونسية إن تصريحات موسى جاءت خلال افتتاحها ندوة حول "تمكين المرأة في المتوسّط: رؤية تونسيّة"، بجزيرة جربة.أكدت الوزيرة خلال ذلك أنه يتم العمل على تطوير مناخ ريادة النساء والفتيات التونسيات للمؤسسات المتوسطة وأن الوزارة بصدد إحداث ورشة متعددة القطاعات وتشاركية لوضع استراتيجية وطنيّة للنهوض بمشاركة النساء في ريادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.ولفتت موسى إلى الحضور الكبير للإناث في مرحلة التعليم العالي بنسبة 68% لتمثل بذلك الخريجات ثلثي خريجي التعليم العالي، ونسبة 69% من النساء من حاملي شهادة الدكتوراه وحوالي 57% نسبة الباحثات التونسيات و50% نسبة القاضيات في سلك القضاء.وبرهنت الوزير بتلك الإحصاءات على نفاذ المرأة التونسية إلى مواقع القرار والمسؤولية وفي الوظائف العليا بنسبة 37 % في الوظيفة العمومية ونسبة 31% من مجموع الخطط الوظيفية و37% من جملة المديرين العاميين و30% من المديرين.وأشادت موسى بترأس نجلاء بودن رئاسة الحكومة كأول امرأة في تونس والعالم العربي وهو ما انعكس على نفاذ المرأة لمواقع القرار والمسؤولية، مبينة أن كل هذه المؤشرات الإحصائية تؤكد العلاقة الوثيقة بين جودة التعليم والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفتيات والنساء.وأعلنت الوزير تسليم 1640 إخطارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية بـ 24 ولاية باعتمادات بلغت 16 مليون دينار منها 138 مشروعا صغيرا ومتوسطا، إلى جانب تسجيل قرابة 10 آلاف طلب على منصة "رائدات" لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار تونسي.
https://sputnikarabic.ae/20230430/رغم-صدارتها-في-حقوق-المرأة-تزايد-حالات-قتل-النساء-في-تونس-بشكل-مخيف-1076494954.html
https://sputnikarabic.ae/20230409/ذكرى-9-أبريل-1938-يوم-وقفت-المرأة-التونسية-في-وجه-المستعمر-الفرنسي-1075707603.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/36/1043573634_132:0:892:570_1920x0_80_0_0_7cce566fe6ca29e11edff39b28f51796.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
وزيرة المرأة التونسية: 69% من حاملي الدكتوراه في بلادنا نساء
تابعنا عبر
صرحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج موسى، اليوم الأربعاء، بأن 69% من حاملي درجة الدكتوراه في بلادها هن من النساء.
وذكرت قناة
"نسمة" التونسية إن تصريحات موسى جاءت خلال افتتاحها ندوة حول "تمكين المرأة في المتوسّط: رؤية تونسيّة"، بجزيرة جربة.
أكدت الوزيرة خلال ذلك أنه يتم العمل على تطوير مناخ ريادة النساء والفتيات التونسيات للمؤسسات المتوسطة وأن الوزارة بصدد إحداث ورشة متعددة القطاعات وتشاركية لوضع استراتيجية وطنيّة للنهوض بمشاركة النساء في ريادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولفتت موسى إلى الحضور الكبير للإناث في مرحلة التعليم العالي بنسبة 68% لتمثل بذلك الخريجات ثلثي خريجي التعليم العالي، ونسبة 69% من النساء من حاملي شهادة الدكتوراه وحوالي 57% نسبة الباحثات التونسيات و50% نسبة القاضيات في سلك القضاء.
وبرهنت الوزير بتلك الإحصاءات على نفاذ المرأة التونسية
إلى مواقع القرار والمسؤولية وفي الوظائف العليا بنسبة 37 % في الوظيفة العمومية ونسبة 31% من مجموع الخطط الوظيفية و37% من جملة المديرين العاميين و30% من المديرين.
وأشادت موسى بترأس نجلاء بودن رئاسة الحكومة كأول امرأة في تونس والعالم العربي وهو ما انعكس على نفاذ المرأة لمواقع القرار والمسؤولية، مبينة أن كل هذه المؤشرات الإحصائية تؤكد العلاقة الوثيقة بين جودة التعليم والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفتيات والنساء.
وأعلنت الوزير تسليم 1640 إخطارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية بـ 24 ولاية باعتمادات بلغت 16 مليون دينار منها 138 مشروعا صغيرا ومتوسطا، إلى جانب تسجيل قرابة 10 آلاف طلب على منصة "رائدات" لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار تونسي.