https://sputnikarabic.ae/20230524/وزير-الداخلية-الروسي-يتعرف-على-عمل-وحدات-وزارة-الداخلية-السعودية--1077403769.html
وزير الداخلية الروسي يتعرف على عمل وحدات وزارة الداخلية السعودية
وزير الداخلية الروسي يتعرف على عمل وحدات وزارة الداخلية السعودية
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، قام خلال زيارته للسعودية بجولة على عدد من إدارات وزارة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T19:20+0000
2023-05-24T19:20+0000
2023-05-24T19:28+0000
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وقالت فولك: "زار فلاديمير كولوكولتسيف، بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، عددًا من إدارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية".بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاع الوزير الروسي على قدرات الإدارة العامة للجوازات.وأضافت فولك أن كولوكولتسيف زار أيضا مركز الإدارة الرئيسي لمكافحة المخدرات وأكاديمية الملك فهد التابعة لوزارة الداخلية.وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الداخلية-الروسية-بعض-الدول-الغربية-تريد-تعليق-عضوية-موسكو-في-الإنتربول-1077355218.html
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روسيا, العالم العربي, السعودية
روسيا, العالم العربي, السعودية
وزير الداخلية الروسي يتعرف على عمل وحدات وزارة الداخلية السعودية
19:20 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 19:28 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، قام خلال زيارته للسعودية بجولة على عدد من إدارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
وقالت فولك: "زار فلاديمير كولوكولتسيف، بدعوة من نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، عددًا من إدارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية".
وتابعت فولك: "تعرف كولوكولتسيف على عمل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ومن بين المهام الرئيسية للمركز مراقبة وتحليل المعلومات اليومية حول الحوادث".
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاع الوزير الروسي على قدرات الإدارة العامة للجوازات.
ولفتت فولك إلى أنه "إذا لزم الأمر، فإن موظفي الوحدة يقومون بنشر نقاط إضافية لمراقبة جوازات وإقامات الحجاج الذين يصلون إلى البلاد".
وأضافت فولك أن كولوكولتسيف زار أيضا مركز الإدارة الرئيسي لمكافحة المخدرات وأكاديمية الملك فهد التابعة لوزارة الداخلية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الداخلية الروسي عقد مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء في الرياض، جلسة مباحثات رسمية.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.