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https://sputnikarabic.ae/20230524/وزير-العدل-الفلسطيني-روسيا-ليست-دولة-استعمارية-كبقية-الدول-الأوروبية-وهي-تسعى-لإحلال-السلام-1077404730.html
وزير العدل الفلسطيني: روسيا ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية وهي تسعى لإحلال السلام
وزير العدل الفلسطيني: روسيا ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية وهي تسعى لإحلال السلام
ندد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، بالانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، في ظل الانحياز الأمريكي وازدواجية المعايير، وعجز المجتمع الدولي... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T19:47+0000
2023-05-24T20:19+0000
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أن روسيا الاتحادية ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية، ولها مواقف تاريخية في دعم ومساندة شعوب العالم، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، في الحصول على حقه في تقرير مصيره.وأوضح أن روسيا دائمًا ما تسعى لإحلال السلام ودعم حقوق الشعوب، وتقف ضد الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري، وتهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعالم، مؤكدًا أن تعدد القطبية يساهم في إحلال السلام والأمن العالمي.وتابع الشلالدة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تهيمن على قرارات الشرعية الدولية، وأن ما يسود في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون، وهذا ما يظهر جليًا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230318/حماس-الفلسطينيون-يعتبرون-روسيا-أحد-الداعمين-الرئيسيين-لحقهم-في-الاستقلال-1074875263.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن

وزير العدل الفلسطيني: روسيا ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية وهي تسعى لإحلال السلام

19:47 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 20:19 GMT 24.05.2023)
© Photo / Mohammed al-Shalaldehوزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة
وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Photo / Mohammed al-Shalaldeh
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حصري
ندد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، بالانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، في ظل الانحياز الأمريكي وازدواجية المعايير، وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أن روسيا الاتحادية ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية، ولها مواقف تاريخية في دعم ومساندة شعوب العالم، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، في الحصول على حقه في تقرير مصيره.
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
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وأوضح أن روسيا دائمًا ما تسعى لإحلال السلام ودعم حقوق الشعوب، وتقف ضد الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري، وتهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعالم، مؤكدًا أن تعدد القطبية يساهم في إحلال السلام والأمن العالمي.
وتابع الشلالدة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تهيمن على قرارات الشرعية الدولية، وأن ما يسود في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون، وهذا ما يظهر جليًا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن.
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