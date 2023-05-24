https://sputnikarabic.ae/20230524/-تفاعل-واسع-على-سجود-رونالدو-احتفالا-بهدفه-في-الشباب-فيديو-1077367774.html
تفاعل واسع على سجود رونالدو احتفالا بهدفه في الشباب... فيديو
تفاعل واسع على سجود رونالدو احتفالا بهدفه في الشباب... فيديو
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الشباب. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T05:40+0000
2023-05-24T05:40+0000
2023-05-24T05:40+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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الأخبار
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وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت، بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث أشاد كثيرون بتصرف رونالدو، ووصفوه بأنه "لقطة الموسم"، لافتين إلى أن "سجدة رونالدو ستنتشر في العالم وستكون حديث وسائل الإعلام".وقاد كريستيانو فريقه النصر لتحقيق فوز صعب على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك، مساء الثلاثاء 23 مايو/أيار 2023، في قمة الجولة الـ28 من الدوري السعودي، بتسجيله هدف الفوز.وحافظ كريستيانو رونالدو على آمال النصر بالتتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما أبقاه على بعد 3 نقاط من المتصدر الاتحاد.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074340039_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_92e03d4843412e4c66644b473988c8a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
تفاعل واسع على سجود رونالدو احتفالا بهدفه في الشباب... فيديو
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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الشباب.
وانتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت، بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، حيث أشاد كثيرون بتصرف رونالدو
، ووصفوه بأنه "لقطة الموسم"، لافتين إلى أن "سجدة رونالدو ستنتشر في العالم وستكون حديث وسائل الإعلام".
وقاد كريستيانو فريقه النصر لتحقيق فوز صعب على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك، مساء الثلاثاء 23 مايو/أيار 2023، في قمة الجولة الـ28 من الدوري السعودي، بتسجيله هدف الفوز.
وحافظ كريستيانو رونالدو على آمال النصر بالتتويج بلقب الدوري السعودي
، بعدما أبقاه على بعد 3 نقاط من المتصدر الاتحاد.