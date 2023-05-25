https://sputnikarabic.ae/20230525/أردوغان-يحذر-من-فوز-المنظمات-الإرهابية-حال-هزيمته-في-الانتخابات-1077436569.html
أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات
أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، من أنه إذا فاز منافسه، كمال كليجدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن "المنظمات الإرهابية... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T22:24+0000
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أنقرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان في مقابلة صحفية قال خلالها "بعون الله، إذا فزنا في 28 مايو/ أيار، سيفوز 85 مليون شخص، لكن إذا فاز السيد كليجدار، فستفوز المنظمات الإرهابية وسماسرة لندن والشركات الأمريكية، لا ينبغي أن نمنحهم الفرصة، بهدف ضمان وحدتنا وتضامننا".وكان الرئيس التركي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "سيدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع، في يوم الأحد المقبل".وقال في كلمة له أمام مؤيديه في مدينة ملاطية التركية: "كمال كليجدار أوغلو يسير مع الإرهابيين، أمتي ستدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع يوم الأحد".وتابع أردوغان متحدثا عن كليجدار أوغلو: "لقد خسر 15 انتخابات ومُني بـ15 خسارة، لن يحدث له شيء، نحن نعرفه منذ أن كان رئيس مؤسسة التأمين الاجتماعي، ونحن نعلم كيف تحطمت على يديه".يشار إلى أن أردوغان كان قد حصل على 49.52 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كليجدار أوغلو على 44.88 %.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وللفوز في الانتخابات، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230524/رئيس-حزب-النصر-في-تركيا-يقرر-دعم-كمال-كليجدار-أوغلو-في-جولة-الإعادة-بالانتخابات-الرئاسية-1077376002.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/كليجدار-أوغلو-يعلق-على-إعلان-أوغان-دعم-أردوغان-في-جولة-الإعادة-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077323897.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، من أنه إذا فاز منافسه، كمال كليجدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن "المنظمات الإرهابية والشركات الأمريكية هي التي ستفوز".
أنقرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان في مقابلة صحفية قال خلالها "بعون الله، إذا فزنا في 28 مايو/ أيار، سيفوز 85 مليون شخص، لكن إذا فاز السيد كليجدار
، فستفوز المنظمات الإرهابية وسماسرة لندن والشركات الأمريكية، لا ينبغي أن نمنحهم الفرصة، بهدف ضمان وحدتنا وتضامننا".
وكان الرئيس التركي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "سيدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع، في يوم الأحد المقبل".
وقال في كلمة له أمام مؤيديه في مدينة ملاطية التركية: "كمال كليجدار أوغلو
يسير مع الإرهابيين، أمتي ستدفن أولئك الذين يسيرون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في صندوق الاقتراع يوم الأحد".
وتابع أردوغان متحدثا عن كليجدار أوغلو: "لقد خسر 15 انتخابات ومُني بـ15 خسارة، لن يحدث له شيء، نحن نعرفه منذ أن كان رئيس مؤسسة التأمين الاجتماعي، ونحن نعلم كيف تحطمت على يديه".
يشار إلى أن أردوغان كان قد حصل على 49.52 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كليجدار أوغلو على 44.88 %.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وللفوز في الانتخابات، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.