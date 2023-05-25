https://sputnikarabic.ae/20230525/أغنى-رجل-في-العالم-يخسر-11-مليار-دولار-في-يوم-واحد-بسبب-أمريكا-1077425064.html
أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في يوم واحد بسبب أمريكا
أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في يوم واحد بسبب أمريكا
تسبب القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في خسائر اقتصادية ضخمة تعرض لها مستثمرون حول العالم بينهم برنارد أرنو، رجل الأعمال الفرنسي، الذي يصنف "أغنى رجل في... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T13:17+0000
2023-05-25T13:17+0000
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وخسر أرنو، 11 مليار دولار بعدما هبطت أسهم مجموعته الاستثمارية المتخصصة في السلع الفاخرة، حسبما ذكر موقع "موني كنترول"، الذي أشار إلى أن السبب في ذلك هو القلق من تراجع الاقتصاد الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن خشية المستثمرين حول العالم من تراجع الاقتصاد الأمريكي قاد إلى تراجع الطلب على السلع الفاخرة بصورة جعلت أسهم شركات رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، تتراجع بنحو 11.2 مليار دولار في يوم واحد.ورغم خسارته الهائلة، احتفظ رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 192 مليار دولار.كما ظل إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، في المرتبة الثانية دون تغيير بثروة تقدر بـ 180 مليار دولار، رغم تلك الخسائر التي تعرض لها أغنى رجل في العالم، بل وظل الفارق بينهما نحو 12 مليار دولار.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أزمة داخلية كبرى بسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين الفيدرالي.ومع احتدام الخلاف، حذر خبراء اقتصاديون من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها بما ينذر بتفاقم أوضاعها الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/فرنسي-يصبح-أغنى-رجل-في-العالم-متفوقا-على-إيلون-ماسك-1071176681.html
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منوعات, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, أخبار العالم الآن
أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في يوم واحد بسبب أمريكا
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تسبب القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في خسائر اقتصادية ضخمة تعرض لها مستثمرون حول العالم بينهم برنارد أرنو، رجل الأعمال الفرنسي، الذي يصنف "أغنى رجل في العالم".
وخسر أرنو، 11 مليار دولار بعدما هبطت أسهم مجموعته الاستثمارية المتخصصة في السلع الفاخرة، حسبما ذكر
موقع "موني كنترول"، الذي أشار إلى أن السبب في ذلك هو القلق من تراجع الاقتصاد الأمريكي.
13 ديسمبر 2022, 20:33 GMT
ولفت الموقع إلى أن خشية المستثمرين حول العالم من تراجع الاقتصاد الأمريكي قاد إلى تراجع الطلب على السلع الفاخرة بصورة جعلت أسهم شركات رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، تتراجع بنحو 11.2 مليار دولار في يوم واحد.
ورغم خسارته الهائلة، احتفظ رجل الأعمال الفرنسي
برنارد أرنو، بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 192 مليار دولار.
كما ظل إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي
، في المرتبة الثانية دون تغيير بثروة تقدر بـ 180 مليار دولار، رغم تلك الخسائر التي تعرض لها أغنى رجل في العالم، بل وظل الفارق بينهما نحو 12 مليار دولار.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أزمة داخلية كبرى بسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين
الفيدرالي.
ومع احتدام الخلاف، حذر خبراء اقتصاديون من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها بما ينذر بتفاقم أوضاعها الاقتصادية.