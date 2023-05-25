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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان... صورة
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط--مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-حدود-بيلغورود-1077427526.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود
أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T14:43+0000
2023-05-25T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة".وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود. يوم أمس الأربعاء، ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تظهر-خسائر-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077361864.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود

14:43 GMT 25.05.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود.
وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة".
وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.
وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود. يوم أمس الأربعاء، ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تظهر خسائر المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود... فيديو
23 مايو, 19:07 GMT
ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.
وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:36 GMT
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