https://sputnikarabic.ae/20230525/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط--مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-حدود-بيلغورود-1077427526.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود
أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T14:43+0000
2023-05-25T14:43+0000
2023-05-25T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة".وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود. يوم أمس الأربعاء، ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تظهر-خسائر-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077361864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من حدود بيلغورود
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أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود.
وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة".
وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.
وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود. يوم أمس الأربعاء، ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.
ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا
، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.
وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.