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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/أوراغان-تدمر-عربات-مصفحة-أوكرانية-فيديو-1077416396.html
"أوراغان" تدمر عربات مصفحة أوكرانية... فيديو
"أوراغان" تدمر عربات مصفحة أوكرانية... فيديو
ضربت أطقم راجمات "أوراغان" أهدافًا بقذائف 220 ملم على مسافة تزيد على 15 كيلومترًا. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T10:08+0000
2023-05-25T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر ليس فقط في المقدمة، ولكن أيضًا في مؤخرة التشكيلات الدفاعية، نتيجة لإطلاق النار.يتم تحديد المواقع الأوكرانية بمساعدة الطائرات المسيرة، كما أنها تصحح إطلاق النار. يُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية، إطلاق النار من زوايا مختلفة.يتيح استخدام "أوراغان" في منطقة العمليات الخاصة القضاء بشكل فعال على مستودعات الذخيرة وقطع الوحدات الاحتياطية عن قوات العدو الرئيسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"أوراغان" تدمر عربات مصفحة أوكرانية... فيديو

10:08 GMT 25.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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ضربت أطقم راجمات "أوراغان" أهدافًا بقذائف 220 ملم على مسافة تزيد على 15 كيلومترًا.
تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر ليس فقط في المقدمة، ولكن أيضًا في مؤخرة التشكيلات الدفاعية، نتيجة لإطلاق النار.
يتم تحديد المواقع الأوكرانية بمساعدة الطائرات المسيرة، كما أنها تصحح إطلاق النار. يُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية، إطلاق النار من زوايا مختلفة.
يتيح استخدام "أوراغان" في منطقة العمليات الخاصة القضاء بشكل فعال على مستودعات الذخيرة وقطع الوحدات الاحتياطية عن قوات العدو الرئيسية.
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