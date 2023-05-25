https://sputnikarabic.ae/20230525/أوراغان-تدمر-عربات-مصفحة-أوكرانية-فيديو-1077416396.html
"أوراغان" تدمر عربات مصفحة أوكرانية... فيديو
"أوراغان" تدمر عربات مصفحة أوكرانية... فيديو
ضربت أطقم راجمات "أوراغان" أهدافًا بقذائف 220 ملم على مسافة تزيد على 15 كيلومترًا. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T10:08+0000
2023-05-25T10:08+0000
2023-05-25T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر ليس فقط في المقدمة، ولكن أيضًا في مؤخرة التشكيلات الدفاعية، نتيجة لإطلاق النار.يتم تحديد المواقع الأوكرانية بمساعدة الطائرات المسيرة، كما أنها تصحح إطلاق النار. يُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية، إطلاق النار من زوايا مختلفة.يتيح استخدام "أوراغان" في منطقة العمليات الخاصة القضاء بشكل فعال على مستودعات الذخيرة وقطع الوحدات الاحتياطية عن قوات العدو الرئيسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069901794_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_578b4848fc62d0e4c80f56779ca463f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"أوراغان" تدمر عربات مصفحة أوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
ضربت أطقم راجمات "أوراغان" أهدافًا بقذائف 220 ملم على مسافة تزيد على 15 كيلومترًا.
تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر ليس فقط في المقدمة، ولكن أيضًا في مؤخرة التشكيلات الدفاعية، نتيجة لإطلاق النار.
يتم تحديد المواقع الأوكرانية بمساعدة الطائرات المسيرة، كما أنها تصحح إطلاق النار. يُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية، إطلاق النار من زوايا مختلفة.
يتيح استخدام "أوراغان" في منطقة العمليات الخاصة
القضاء بشكل فعال على مستودعات الذخيرة وقطع الوحدات الاحتياطية عن قوات العدو الرئيسية.