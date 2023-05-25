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https://sputnikarabic.ae/20230525/أوضاع-إنسانية-مؤسفة-تقود-نحو-مليون-شخص-للفرار-من-الحرب-في-السودان-1077424454.html
أوضاع إنسانية مؤسفة تقود نحو مليون شخص للفرار من الحرب في السودان
أوضاع إنسانية مؤسفة تقود نحو مليون شخص للفرار من الحرب في السودان
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الأوضاع الإنسانية الصعبة في السودان نتيجة الحرب، أزمة مصممة الجرافيك المصرية مع الفنان... 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T12:51+0000
2023-05-25T12:51+0000
راديو
صدى الحياة
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أوضاع إنسانية مؤسفة تقود نحو مليون شخص للفرار من الحرب في السودان
أوضاع إنسانية مؤسفة تقود نحو مليون شخص للفرار من الحرب في السودان
لطالما كانت الصراعات والحروب لا تولّد غير الدمار في البلدان، ولا تدفع ثمنها سوى الشعوب. أزمة إقليمية تتزايد بوتيرة سريعة في السودان تقود الشعب السوداني للنزوح داخليا وخارج البلاد خوفا وهربا من أوضاع إنسانية صعبة.حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالأزمات الدولية والنّزاعات، الدكتور محمد نادر العُمري لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فرح القادري
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

أوضاع إنسانية مؤسفة تقود نحو مليون شخص للفرار من الحرب في السودان

12:51 GMT 25.05.2023
راديو
أوضاع إنسانية مؤسفة تقود نحو مليون شخص للفرار من الحرب في السودان
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الأوضاع الإنسانية الصعبة في السودان نتيجة الحرب، أزمة مصممة الجرافيك المصرية مع الفنان الروسي، تفاعل واسع بعد سجود كريستيانو رونالدو في الملعب، قناة "آر تي" تشارك في المعرض الدولي للكتاب في أبوظبي 2023، دراسة تكشف من الأكثر عرضة للوفاة بعد النوبات القلبية.
لطالما كانت الصراعات والحروب لا تولّد غير الدمار في البلدان، ولا تدفع ثمنها سوى الشعوب. أزمة إقليمية تتزايد بوتيرة سريعة في السودان تقود الشعب السوداني للنزوح داخليا وخارج البلاد خوفا وهربا من أوضاع إنسانية صعبة.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالأزمات الدولية والنّزاعات، الدكتور محمد نادر العُمري لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ ما يحصل اليوم في السودان هو صراع حقيقي، يعكس إيرادات الدول التي تتسابق لخلق الحروب والنزاعات من أجل تدعيم نفوذها على الساحة الدولية، هناك ازدواجية في المعايير فالغرب يستخدم هذه الشعارات والمبادئ البراقة لحقوق الإنسان لتبرير تدخّله في هذه الدول وكذلك يغفل عما يحدث من أجل مصلحته في استمرار الصراعات والحروب".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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