https://sputnikarabic.ae/20230525/أول-بعثة-تجارية-متنوعة-من-روسيا-تذهب-إلى-السعودية-1077420109.html
أول بعثة رجال أعمال روس متعددة القطاعات تتوجه إلى السعودية
أول بعثة رجال أعمال روس متعددة القطاعات تتوجه إلى السعودية
يبحث المصنعون الروس بنشاط عن أسواق جديدة في مواجهة العقوبات المالية والاقتصادية واسعة النطاق من الدول الغربية. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T11:08+0000
2023-05-25T11:08+0000
2023-05-25T11:32+0000
روسيا
السعودية
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ويصف المصدرون الروس المملكة العربية السعودية بأنها واحدة من أكثر الشركاء الواعدين والمهمين في المنطقة العربية، والتي كانت مغلقة لفترة طويلة أمام المنتجين الروس.ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية هناك ثورة صناعية حقيقية. تظهر العشرات من المدن الصناعية في الصحراء العربية بقواعد خاصة للمستثمرين الأجانب.وكما يتم على البحر الأحمر بناء أروع مشروع للحضارة الإنسانية "نيوم" مدينة المستقبل، بمساحة تبلغ 33 ضعف مساحة نيويورك.ويبحث مطورو التقنيات الصناعية الروسية عن عقود بملايين الدولارات من عملاء حكوميين في المملكة العربية السعودية.في هذا السياق جمع المصدرون الروس بعثة تجارية تاريخية في الفترة من 29 إلى 30 مايو/ أيار، للقيام بمهمة متعددة القطاعات، "صنع في روسيا" + "INNOPROM" في الرياض. المعرض الصناعي الرئيسي الروسي هو المشروع الرائد لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا، يدخل السوق العربية لأول مرة.وستشارك أكثر من 100 شركة روسية في المهمة التجارية الأولى، بما في ذلك الشركات الصناعية العملاقة مثل "روستيخ، وترانسماشخولدينغ، وروستسيلماش، وغيوسكان، وبيوكاد، وغيروفارم"، سيقدمون أحدث التقنيات للشركاء السعوديين. هناك أيضا العديد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين المشاركين الذين يبحثون بنشاط عن مشترين سعوديين.ويرأس اللجنة المنظمة للمعرض، دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230525/روسيا-وكوريا-الشمالية-تعملان-على-إنشاء-نظام-تسوية-بالروبل-1077409805.html
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روسيا, السعودية
أول بعثة رجال أعمال روس متعددة القطاعات تتوجه إلى السعودية
11:08 GMT 25.05.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 25.05.2023) تابعنا عبر
يبحث المصنعون الروس بنشاط عن أسواق جديدة في مواجهة العقوبات المالية والاقتصادية واسعة النطاق من الدول الغربية.
ويصف المصدرون الروس المملكة العربية السعودية بأنها واحدة من أكثر الشركاء الواعدين والمهمين في المنطقة العربية، والتي كانت مغلقة لفترة طويلة أمام المنتجين الروس.
ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية هناك ثورة صناعية حقيقية. تظهر العشرات من المدن الصناعية في الصحراء العربية بقواعد خاصة للمستثمرين الأجانب.
وكما يتم على البحر الأحمر بناء أروع مشروع للحضارة الإنسانية "نيوم" مدينة المستقبل، بمساحة تبلغ 33 ضعف مساحة نيويورك.
ويبحث مطورو التقنيات الصناعية الروسية عن عقود بملايين الدولارات من عملاء حكوميين في المملكة العربية السعودية.
في هذا السياق جمع المصدرون الروس بعثة تجارية تاريخية في الفترة من 29 إلى 30 مايو/ أيار، للقيام بمهمة متعددة القطاعات، "صنع في روسيا" + "INNOPROM" في الرياض. المعرض الصناعي الرئيسي الروسي هو المشروع الرائد لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا، يدخل السوق العربية لأول مرة.
وستشارك أكثر من 100 شركة روسية في المهمة التجارية الأولى، بما في ذلك الشركات الصناعية العملاقة مثل "روستيخ، وترانسماشخولدينغ، وروستسيلماش، وغيوسكان، وبيوكاد، وغيروفارم"، سيقدمون أحدث التقنيات للشركاء السعوديين. هناك أيضا العديد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين المشاركين الذين يبحثون بنشاط عن مشترين سعوديين.
ويرأس اللجنة المنظمة للمعرض، دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا.